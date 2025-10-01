ИИ-изображения и тексты хотят маркировать 60% россиян

Россияне хотят точно знать, разговаривают ли они с живым человеком или с искусственным интеллектом. Согласно исследованию SuperJob, 61% респондентов поддерживают идею обязательной маркировки ИИ при коммуникациях компаний с клиентами. Против выступает только 12%.

Обязанность компаний — предупреждать

По данным опроса, 6 из 10 россиян настаивают, что при звонках или переписке нужно заранее сообщать, если клиенту отвечает искусственный интеллект. Аргумент прост: «Не хочу терять своё время», — так респонденты объясняют желание понимать, с кем именно они взаимодействуют.

Скептиков заметно меньше — всего 12%. Остальные 28% выбрали вариант «затрудняюсь ответить», но многие из них уточняли: их сомнения связаны с тем, что они не доверяют ИИ в принципе. Для таких людей сам факт использования технологии уже вызывает отрицательное отношение.

«За» — мужчины и люди с высоким доходом

Исследование выявило различия по полу и доходу. Мужчины чаще женщин поддерживают инициативу маркировки — 65% против 52%. При этом 38% россиянок предпочли ответить «затрудняюсь», тогда как среди мужчин таких только 22%.

Более того, чем выше доход, тем выше поддержка: среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, маркировку поддерживают 64%. Наибольшая доля сторонников — 65% — также зафиксирована среди россиян с высшим образованием. Среди людей со средним профессиональным образованием 36% затруднились с оценкой — это отражает низкий уровень доверия и понимания технологии.

Маркировка везде — в том числе на контенте

Отдельный блок опроса был посвящён маркировке материалов, созданных ИИ. Здесь расклад схожий: 56% выступают за обязательное указание, что текст, картинка или видео сделаны нейросетью. Аргументы сторонников варьируются от «подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор» до юридических коллизий: многие считают, что в авторском праве уже возник вакуум, ведь автором становится не ИИ, а человек, который им пользуется.

Противников меньше — 15%. Среди аргументов скептиков — рост себестоимости продукта: по их мнению, любая маркировка увеличивает стоимость продукта

Контекст

Итоги опроса показывают: доверие к «живому» человеку при общении с клиентами и в работе с контентом по-прежнему выше, чем к алгоритмам. Для бизнеса это сигнал: использование ИИ должно сопровождаться максимальной прозрачностью, иначе компания рискует потерять доверие клиентов.