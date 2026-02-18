Больше половины россиянок откладывают деньги на декрет

62% россиянок, планирующих рождение ребёнка, формируют или собираются формировать накопления к декретному отпуску. Согласно исследованию «Выберу.ру», в среднем женщин планируют отложить 380–450 тыс. рублей, однако в Москве сумма достигает 650–900 тыс. рублей на год. Большинство ориентируются на горизонт 6–12 месяцев декрета.

В столице на декрет откладывают на 500 тыс. ₽ больше, чем в небольших городах

Согласно исследованию «Выберу.ру», 62% респонденток либо уже формируют финансовую подушку к декрету, либо собираются начать в ближайшие месяцы. 21% рассчитывают исключительно на текущий доход партнёра. 17% признались, что заранее не задумывались о накоплениях.

В среднем по стране будущие мамы планируют накопить 380–450 тыс. рублей. Однако региональные различия существенны.

В Москве женщины рассчитывают отложить 650–900 тыс. рублей на год декрета.

В Санкт-Петербурге — 550–750 тыс. рублей.

В Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре — 450–600 тыс. рублей.

В городах с населением до 500 тыс. человек — 250–350 тыс. рублей.

Почти половина жительниц мегаполисов закладывают бюджет на няню

В столицах и крупных городах 48% опрошенных включают в бюджет регулярные услуги няни даже при частичной занятости. Средняя ставка в мегаполисах составляет 450–600 рублей в час. При занятости 3–4 часа в день расходы могут достигать 35–50 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего няню как основную статью затрат указывали жительницы Москвы — 87%. В городах с населением менее миллиона человек только 19% будущих мам планируют регулярно пользоваться услугами няни.

Большинство будущих мам откладывают деньги на косметологов

54% закладывают средства на личные расходы и уход за собой: маникюр, косметологию, парикмахерские услуги, такси и бытовые сервисы.

В крупных городах такие траты оцениваются в 8–15 тыс. рублей в месяц. В городах с населением менее 300 тыс. человек — 5–10 тыс. рублей.

Полгода комфортной жизни в крупном городе обойдётся в 500 тыс. ₽

Как показало исследование, в городах-миллионниках на полгода комфортной жизни с учётом помощи няни и личных расходов требуется 300–450 тыс. рублей, на год — 600–900 тыс. рублей.

В городах с населением до миллиона расчёт ниже: 150–250 тыс. рублей на полгода и 300–400 тыс. рублей на год.