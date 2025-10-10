63% россиян поддержали стажировки для людей с инвалидностью

Во Всемирный день инклюзивности, который отмечается 10 октября, «Лаборатория Касперского» представила результаты исследования «ESG-практики в российских компаниях». Согласно опросу, большинство россиян (63%) положительно относятся к тому, чтобы в их компании работали стажёры с инвалидностью. Ещё треть респондентов восприняли бы это нейтрально, и лишь немногие высказали бы возражения.

Главный плюс — сплочение команды

Две трети опрошенных (67%) рассказали, что в их организациях уже работали стажёры с ограниченными возможностями здоровья. Большинство участников отметили положительный эффект от этого опыта: 55% заявили, что совместная работа помогла коллегам лучше понимать друг друга, а 31% отметили, что команда стала более сплочённой.

При этом четверти респондентов приходилось адаптировать рабочие процессы — корректировать график или формат взаимодействия, чтобы создать комфортные условия для всех сотрудников.

Специалисты отмечают, что людям с инвалидностью проще адаптироваться в профессиональной среде, если компания заранее создает для этого условия. Однако только 12% участников опроса сообщили, что в их организациях действуют специализированные программы.

Инклюзия как шаг к равным возможностям

Каждый третий опрошенный (30%) уверен, что после стажировки человека с инвалидностью ему было бы проще принять такого сотрудника в штат — зная, как лучше выстраивать взаимодействие и распределять задачи. При этом 40% считают, что успешность сотрудничества зависит прежде всего от личности и профессиональных качеств человека, а не от диагноза.

Подавляющее большинство россиян (80%) заявили, что сами взяли бы стажёра с инвалидностью, если бы были руководителями. Те, кто выступил против, чаще всего ссылались на недостаток управленческих навыков для работы с инклюзивными командами (51%) или на неподготовленность офисной инфраструктуры (46%). Ещё 15% выразили сомнение, что человек с инвалидностью сможет выполнять те же задачи в полном объёме.

«Профессиональный потенциал не зависит от особенностей здоровья»

Руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского» Мария Лосюкова подчеркнула, что развитие инклюзии в профессиональной среде сегодня становится не только социальной инициативой, но и стратегическим направлением для бизнеса. В компании исходят из того, что профессиональный потенциал человека не определяется его состоянием здоровья, хотя стартовые возможности на рынке труда могут различаться.

Поэтому особое внимание уделяется созданию условий для начала карьеры людей с инвалидностью: формат длительных стажировок помогает обеспечить адаптацию, менторскую поддержку и постепенное вхождение в профессию под руководством опытных наставников.