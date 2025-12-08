71% крупных компаний в России используют генеративный ИИ: его вклад в экономику может достичь 2,7 трлн ₽ в год
К 2030-му ИИ будет приносить экономике до 12,8 трлн ₽ в год
В 2025 году генеративный искусственный интеллект перестал быть экспериментальной технологией, показало новое исследование Яндекса и компании «Яковы и партнёры». Его применяет уже 71% крупных российских компаний — хотя бы в одной бизнес-функции. При этом почти 80% организаций фиксируют ощутимый экономический эффект от внедрения ИИ, в передовых отраслях он достигает до 8% EBITDA.
Проникновение ИИ в российском бизнесе — на уровне мировых лидеров
Сегодня наиболее широко технологии применяются в пяти сегментах: IT-компаниях, телеком-операторах и медиасервисах, электронной коммерции, банках и страховании. Именно эти отрасли перешли от разрозненных тестов к полноценному применению ИИ в рабочих процессах и создании продуктов.
За прошедший год компании из этих отраслей направили на развитие ИИ-решений от 13% до 17% своих IT-бюджетов, хотя в целом по рынку средний показатель остаётся на уровне примерно 11%.
Большая часть корпоративных инвестиций сейчас приходится на генеративные технологии, и в следующем году бизнес планирует увеличить объём таких расходов ещё на 25%. При этом 90% технических директоров и разработчиков решений уверены, что Россия находится на уровне мировых лидеров либо близко к ним с точки зрения зрелости ИИ.
К 2030-му ежегодная выгода от ИИ может достичь 12,8 трлн ₽
В тех секторах, где ИИ уже стал частью операционной модели, его влияние оценивается примерно в 8% EBITDA. Кроме того, 78% компаний фиксируют ощутимый экономический эффект — это на 10 п.п. больше, чем годом ранее. Почти каждая десятая компания получает выгоду на уровне 5% EBITDA — ещё два года назад такие случаи были единичны.
В течение ближайшего года эффект от технологий может вырасти до 13–21% EBITDA для передовых отраслей, тогда как остальные сектора прогнозируют более умеренный показатель — 5–10%.
Согласно исследованию, к 2030 году суммарная ежегодная выгода российской экономики от ИИ может находиться в диапазоне 7,9–12,8 трлн рублей, что соответствует примерно до 5,5% прогнозируемого ВВП. Наибольший вклад в прирост создаст генеративный ИИ — 1,6–2,7 трлн рублей ежегодно.
Около 90% компаний связывают экономический эффект в первую очередь со снижением операционных расходов. Примерно 25% организаций также фиксируют рост выручки — благодаря новым продуктовым решениям. Для передовых отраслей эта доля существенно выше и достигает 70%.
Собственный ИИ разрабатывают только 17% компаний
Бизнес преимущественно использует готовые ИИ-инструменты внешних поставщиков: 78% компаний выбирают именно такие решения, нередко адаптируя их под свои процессы совместно с подрядчиками. Лишь 17% предприятий развивают собственные ИИ-технологии.
Наиболее популярный формат поставки — облачный (его выбирают 40% организаций). Гибридная модель используется примерно 29% компаний.
В банковском секторе преобладают on-premises-развёртывания — модель, при которой ИТ-решение разворачивается на собственных серверах компании, а не в облаке. 90% компаний с повышенными требованиями к безопасности работают именно через локальную инфраструктуру.
В генеративном ИИ компании отдают предпочтение опенсорсным моделям — то есть решениям с открытым исходным кодом, которые можно свободно адаптировать под собственные задачи без создания модели с нуля. На них работают 71% организаций.
К 2030-му использовать ИИ будет половина населения Земли
Исследование фиксирует несколько структурных сдвигов:
- переход от мономоделей к мультимодальным системам, способным обрабатывать текст, фото, аудио и другие типы данных;
- усиление существующих ИИ-систем, включая рекомендации, компьютерное зрение и голосовые технологии, за счёт генеративных моделей;
- выход ИИ в физические устройства — роботов, носимую электронику, умные аксессуары;
- развитие ИИ-агентов, способных выполнять многошаговые операции и интегрироваться с корпоративными системами.
По прогнозам, к 2030 году генеративный ИИ будут использовать более половины населения планеты.
Фото: VioletaStoimenova / Getty Images
