77% россиянок покупают отечественную косметику: большинство выбирают её из-за низкой стоимости
Только 6% категорически отказываются покупать косметику из России
Почти 80% женщин в России начали частично заменять зарубежные средства российскими аналогами, следует из данных опроса «Золотое яблоко». 13% россиянок не придают значения стране происхождения продукции. Ещё 6% не покупают отечественную косметику вообще.
Больше всего локальные бренды покупают в столице
Согласно результатам опроса, 77% респонденток покупают косметику российских марок. Ещё 13% не придают значения стране происхождения продукции, тогда как 6% принципиально не рассматривают отечественные бренды.
Больше всего поклонниц российской косметики оказалось в Москве и Московской области — 16%. На втором месте находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), третью позицию занимают Самарская область (5%) и Краснодарский край (4%).
Мотивы выбора отечественных брендов в разных регионах отличаются. В столице покупательницы чаще выбирают продукцию с подтверждённой эффективностью средств, в Самаре ключевым фактором становится стоимость, а в Краснодарском крае, например, важную роль играют аромат и оформление упаковки.
Минимальный спрос на отечественную продукцию — в сегменте продукции для маникюра
Наибольший интерес среди отечественных бьюти-товаров вызывают средства для ухода за лицом — их покупают 63% опрошенных. Также популярны:
- продукция для волос — 57%;
- товары для ухода за телом — 34%;
- средства для макияжа — 27%.
Минимальный спрос зафиксирован на продукцию для маникюра — её выбирают 4% участниц исследования.
Большинство заменили хотя бы один продукт иностранного производства российским
По данным опроса, 64% женщин уже заменили как минимум один иностранный бьюти-продукт отечественным вариантом. Чаще всего речь идет о:
- уходовых средствах для лица — 57%;
- товарах для ухода за волосами — 42%;
- средствах для макияжа — 28%.
Реже всего покупательницы переходят на отечественную парфюмерию — лишь 6% сообщили о такой замене.
Стоимость — главная причина покупки локальной бьюти-продукции
Главным стимулом для покупки локальной косметики остаётся стоимость — этот фактор отметили 78% участниц. Также среди важных причин:
- доступность продукции — 40%;
- натуральные компоненты — 38%;
- эффективные формулы — 31%;
- приятный аромат — 21%;
- комфортная текстура средств — 20%.
Кроме того, 16% респонденток признались, что выбирают российскую косметику ради поддержки российских брендов.
Покупатели не доверяют качеству отечественной продукции
Несмотря на высокий интерес к отечественным производителям, рынок по-прежнему сталкивается с недоверием покупателей. Треть опрошенных считают это основным препятствием для развития рынка.
Столько же участниц отмечают, что не могут отказаться от привычных иностранных брендов косметики. Ещё 26% указывают на нехватку данных о том, какие компоненты есть в составе товаров отечественного производителя, и о клинических испытаниях средств. 18% выражают скептично относятся к брендам, которые продвигают блогеры.
Контекст
Российская косметика уже перестала восприниматься как бюджетная альтернатива импортным средствам и стала основой рынка. Так, в 2025 году на отечественные бренды пришлось до 80% оборота, а их совокупная выручка достигла 1,16 трлн рублей. Хотя основную долю по-прежнему занимает массмаркет, всё заметнее растут сегменты российского люкса и инди-брендов.
Подробнее о рынке косметики в России — в обзоре Russian Business.
- Бронирования отелей в феврале 2026 года выросли на 35% и достигли уровня июля: средняя стоимость ночи — 7,1 тыс. ₽ Чаще всего россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край 05 марта 2026, 19:30
- Доля новостроек со скидками в Москве достигла 81% — так девелоперы справляются с падением спроса на квартиры Средний размер дисконта — около 3,6 млн рублей 05 марта 2026, 14:45
- Telegram стал самым популярным мессенджером в России в январе 2026-го: аудитория достигла 96,98 млн человек В последние годы больше всего россиян пользовались сервисом WhatsApp* 05 марта 2026, 12:34
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами