Операторы связи смогут распознавать звонки от мошенников

Роспатент выдал компании «Софтайм» патент на технологию для обнаружения SIM-боксов — устройств, через которые совершаются телефонные и кибермошенничества. Решение, использующее нейросети и анализ параметров сигнала, позволит операторам связи и правоохранительным органам отслеживать аномалии в сети и блокировать нелегальные вызовы.

Как работает SIM-бокс

SIM-бокс — это программно-аппаратный комплекс с десятками SIM-карт и модемов, объединённых в шлюз между интернетом и мобильной сетью. Изначально такие устройства использовались для тестирования связи, но со временем стали инструментом преступников. С их помощью злоумышленники совершают анонимные звонки, рассылают фишинговые SMS и создают ботов для атак.

Согласно данным Софтайм, через SIM-боксы реализуются десятки мошеннических схем:

спуфинг (подмена номера и выманивание данных у жертвы);





IRSF — звонки с международной тарификацией для получения прибыли с недобросовестных операторов;





bypass fraud — обход тарифов и получение дохода от разницы в стоимости звонков;





атаки на двухфакторную аутентификацию (2FA) — с целью взлома банковских, почтовых и социальных аккаунтов.





SIM-боксы также применяются для рассылки фишинговых ссылок, создания ботнетов и обеспечения скрытой связи между участниками преступных сетей.

Технология «Софтайм» способна обнаружить мошенников по сигналу

Разработка «Софтайм» выросла из проекта по созданию отечественной базовой станции. Директор по специальным заказчикам компании Артём Задорожный пояснил, что серверная часть станции с помощью специально разработанной нейросети анализирует качество сигнала, идентификаторы и другие параметры, чтобы определить, поступает ли сигнал от SIM-бокса и установить его местоположение.

Ранее операторы пытались отслеживать такие устройства на уровне управления трафиком, однако, по словам Артёма Задорожного, это не давало нужного эффекта.

Технологию можно внедрить в станции «большой четвёрки»

Технологию, разработанную «Софтайм», можно интегрировать в уже существующие базовые станции. По оценкам компании, у операторов «большой четвёрки» к концу 2024 года было около 1,3 млн базовых станций, и чтобы обеспечить защиту крупных и средних городов, достаточно внедрить систему примерно еще 30 тыс. станций. Их совокупная стоимость оценивается в 60 млрд рублей — почти в пять раз меньше, чем годовые потери населения от телефонного мошенничества.

Контекст

SIM-боксы остаются одним из ключевых инструментов кибермошенничества. С их помощью совершаются массовые атаки, направленные на хищение данных и денег у граждан.

По данным Сбера, в 2024 году общий ущерб россиян от телефонного мошенничества превысил 295 млрд рублей. Ежедневно в стране фиксировалось от 6 до 8 миллионов звонков с неизвестных номеров — значительная часть из них совершалась через SIM-боксы.

Разработчики считают, что внедрение новой системы позволит заметно сократить объём фишингового трафика и снизить нагрузку на операторов и службы безопасности.