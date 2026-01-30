Акции Microsoft упали на 10% — компания потеряла $357 млрд

После публикации квартального отчёта акции Microsoft обвалились почти на 10% — компания потеряла $357 млрд рыночной капитализации. Как сообщает Bloomberg, это самое сильное падение бумаг компании за один день, начиная с марта 2020 года. Инвесторов разочаровала стратегия компании, которая делает ставку на внутреннюю разработку ИИ и забирает средства у облачных сервисов.

Масштаб обвала акций Microsoft сопоставим с крупнейшим падением Nvidia

В ходе торгов 29 января акции Microsoft показали самое сильное падение после отчётности с 19 июля 2013 года, когда бумаги потеряли 11,4%, и худший однодневный результат с 16 марта 2020 года — тогда акции просели на 14,7%..

По данным Bloomberg, падение Microsoft стало одним из крупнейших однодневных обвалов в истории фондового рынка. Больший объём рыночной стоимости за одну торговую сессию ранее теряла только Nvidia — $593 млрд 27 января 2025 года на фоне опасений вокруг ИИ-модели DeepSeek.

Рост облачного сервиса Azure оказался ниже ожиданий

Одной из главных причин падения акций стало замедление роста облачного бизнеса Azure. В декабрьском квартале выручка подразделения выросла на 38%, тогда как рынок ожидал более высоких темпов, указывает издание Yahoo Finance.

Azure — центральный бизнес Microsoft в облачном сегменте. В отчёте компании не раз указывалось, что сервис Intelligent Cloud (куда входят Azure и серверные облачные сервисы) стал главным источником роста выручки и прибыли компании.

Аналитик Yahoo Finance отметил, что при росте Azure ниже 40% акции Microsoft выглядят как «мёртвый капитал». По его словам, текущей динамики инвесторам недостаточно.

Рост Azure мог бы быть выше, если бы компания направляла больше вычислительных мощностей на обслуживание внешнего спроса. Однако, указывают эксперты, часть ресурсов компания сознательно перенаправляет на внутренние разработки в области искусственного интеллекта.

Расходы Microsoft превышают прибыль

По данным Bloomberg, во втором квартале, завершившемся 31 декабря 2025 года, чистая прибыль Microsoft выросла на 59,5% — до $38,46 млрд. Выручка увеличилась на 17% и составила $81,3 млрд, из которых $51,5 млрд пришлись на облачные сервисы — рост на 26%.

При этом капитальные расходы компании за год выросли на 66% — до $37,5 млрд. Ранее Microsoft прогнозировала CAPEX*Капитальные затраты компании, направленные на приобретение, модернизацию или расширение основных средств. на уровне $140 млрд в финансовом году, который закончится в июне 2026 года. На OpenAI приходится 45% портфеля заказов Microsoft.

Аналитики отмечают, что рынок видит зависимость Microsoft от OpenAI и задаётся вопросом, сможет ли компания выполнить финансовые обязательства перед Oracle и другими провайдерами.

Контекст

Акции Microsoft уже не раз оказывались под давлением в периоды системных рыночных кризисов.

Во время «чёрного понедельника» в октябре 1987 года индекс Dow Jones*Фондовый индекс, который показывает динамику стоимости акций 30 крупнейших компаний США рухнул более чем на 20% за день, а бумаги Microsoft резко просели на фоне массовых распродаж.

В конце 1990-х — начале 2000-х Microsoft оказалась в эпицентре пузыря доткомов. После пика технологического рынка в 2000 году Nasdaq обвалился, а акции Microsoft пережили серию слабых дней и недель. Причиной стало пересмотр ожиданий по росту IT-сектора.

Ещё один масштабный обвал пришёлся на февраль–март 2020 года, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое падение мировых рынков. Инвесторы массового начали уходить в наличность и защитные активы. В отдельные дни того периода акции Microsoft показали одни из крупнейших однодневных снижений в своей истории.