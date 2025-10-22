Сериалы на Netflix не помогли: акции компании упали на 8%

Акции Netflix снизились более чем на 8% после публикации прогноза на четвёртый квартал, который оказался слабее ожиданий рынка. Несмотря на рекордный рост капитализации — более $120 млрд с начала года — инвесторы усомнились, сможет ли компания удержать темп. Как сообщает Reuters, умеренный прогноз, высокие оценки и слабые результаты в новых направлениях усилили опасения, что период стремительного роста для стримингового гиганта подходит к концу.

Инвесторы не дождались «взрывного» прогноза

За последние три года акции Netflix выросли более чем на 360%, опередив не только медиаконкурентов вроде Disney, но и технологических лидеров Apple и Alphabet. Однако с момента июньского пика бумаги потеряли около 7%.

Компания ожидает выручку в размере $11,96 млрд в четвёртом квартале при прогнозе Уолл-стрит — $11,9 млрд. Для инвесторов этого оказалось недостаточно — рынок ожидал большего.

За третий квартал Netflix заработала $11,5 млрд — столько же, сколько прогнозировали аналитики. Но чистая прибыль в итоге оказалась ниже из-за единовременных расходов на $619 млн, которые компания направила на урегулирование налогового спора в Бразилии.

На чем сейчас «держится» Netflix

Netflix по-прежнему опирается на сильную контентную линейку. В ближайшие месяцы компания представит финальный, 5 сезон «Очень странных дел», два матча NFL в прямом эфире, также популярным остается 2 сезон «Уэнсдэй», вышедший в сентябре 2025 года.

Анимационный фильм «Кейпоп-охотницы на демонов», вышедший в июне 2025 года, стал самым успешным проектом за всю историю платформы. Тем не менее аналитики считают, что даже успешные релизы не гарантируют ускорения выручки, если темпы привлечения аудитории снижаются.

Игры и реклама — новая ставка стримингового сервиса

Чтобы компенсировать замедление, Netflix делает ставку на новые направления — рекламу и видеоигры. Компания инвестировала около $1 млрд в покупку игровых студий и создание бизнеса, который сегодня предлагает более 120 мобильных игр, включая «GTA: San Andreas» и «Игра в кальмара: Unleashed».

Однако, по данным Omdia, за четыре года игры увеличили время, которое пользователи проводят в приложении Netflix, менее чем на 0,5%. Главная проблема, отмечают аналитики Reuters, — ограниченный набор собственных франшиз (в отличие от той же Warner Bros Discovery, владеющей DC Comics).

Реклама приносит пользователей, но не выручку

Реклама, которую Netflix запустила с конца 2024 года, уже привлекает более половины новых подписчиков. По данным LSEG, к маю 2025 года стриминговым сервисом пользовались 94 млн пользователей, однако вклад в выручку остаётся ограниченным — около $662 млн в третьем квартале.

Тем не менее Netflix заявила о лучшем квартале по объёму продаж рекламы в истории компании. Правда, цифр не раскрыла. Аналитики Reuters назвали прогноз «невыразительным».

Netflix придется доказать свою ценность

Инвесторы привыкли к тому, что Netflix регулярно превышает прогнозы, но теперь компания вынуждена доказывать, что её инвестиции способны поддержать рост, пишет Reuters. Ранее в 2025 году Netflix прекратила публиковать количество подписчиков, призвав инвесторов оценивать компанию по выручке и прибыли.

Контекст

По оценке Reuters, годовое ралли на $120 млрд столкнулось с проверкой: рынок требует подтверждения, что реклама и гейминг способны стать новыми источниками прибыли. Netflix остаётся одним из самых дорогих активов медиарынка, но ожидания вокруг него перестали быть однозначно оптимистичными. Для компании это первый серьёзный сигнал, что от лидерства в контенте к лидерству в доходах путь может оказаться длиннее, чем рассчитывал Уолл-стрит.

Фото: Mario Tama / Getty Images