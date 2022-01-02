AMD планирует закрыть сделку на $35 млрд с Xilinx в начале 2022 года

Производитель процессоров Advanced Micro Devices (AMD) собирается в ближайшие месяцы закрыть сделку о покупке другого производителя, компании Xilinx. Сама сделка была анонсирована в октябре, в разгар обострения соперничества с корпорацией Intel.

AMD планирует закрыть сделку о покупке Xilinx за $35 млрд в первом квартале 2022 года, сообщает агентство Reuters.

Покупка должна была произойти еще в конце этого года, но AMD столкнулась с некими препятствиями во время утверждения деталей сделки с китайскими властями.

После сообщения о задержке закрытия сделки стоимость акций AMD немного выросла, тогда как у Xilinx — упала на 3,6%.

С началом пандемии два года назад мир столкнулся с нехваткой полупроводниковых чипов. Из-за дефицита компонентов производители электроники несут колоссальные убытки.

Самый сильный удар получила автомобильная промышленность. Эксперты считают, что кризис закончится не ранее, чем во второй половине 2022 года.

Крупные производители чипов уже начали объединяться, чтобы скорее преодолеть дефицит и вернуться на прежние показатели поставок. Кроме того, правительства разных стран инвестируют в производство полупроводников, чтобы помочь бизнесу справиться с нехваткой комплектующих, а компании срочно строят гигантские заводы по всему миру. О создании собственных кристаллов для процессоров сообщили и российские предприниматели.

При этом производство и поставки чипов растут, но спрос на них растет еще быстрее, что и усуглубляет ситуацию.

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