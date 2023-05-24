В реестр отечественного ПО включили первый отечественный веб-сервер Angie PRO

В реестр российского программного обеспечения (ПО) включили первый отечественный веб-сервер – Angie PRO. Его разработчиком выступает компания «Веб-сервер» (работает под брендом Angie).

ООО «Веб-сервер» учреждено 21 июля 2022 года с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Гендиректором назначен Заур Абасмирзоев. Основным видом деятельности компании является «разработка компьютерного программного обеспечения».

Включение веб-сервера в реестр отечественного софта дает возможность претендовать на налоговые IT-льготы, а также участвовать в госзакупках, объяснил глава компании. Разработчик сможет обеспечить профессиональную техническую поддержку, которую не могут гарантировать ушедшие с российского рынка зарубежные компании.

В декабре 2019 года в офисе Nginx в Москве прошли обыски. Основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова допросила полиция. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению кипрской компании Lynwood Investments, которая представляла интересы Rambler Group.

Игорь Сысоев в начале 2000-х работал сисадмином в Rambler. Параллельно он разрабатывал Nginx — веб-сервер с открытым кодом. Rambler посчитал Nginx служебной разработкой и заявила об исключительных правах на программное обеспечение стартапа.

В поддержку Nginx выступили «Яндекс», «ВКонтакте», Ozon и другие крупные интернет-компании России.

В апреле 2020 году Rambler попросил следователей исключить его из списка потерпевших. Также холдинг расторг отношения с Lynwood Investments. Однако у кипрской компании осталось право вести дело от своего имени. Тогда же у генпрокуратуры РФ появилось основания для прекращения уголовного дела против Nginx.

В октябре 2022 года часть команды разработчиков веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и основала новую компанию Angie. Она практически стала ответвлением кода Nginx. На начальном этапе в развитие инвестировали $1 млн.

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