Билеты на Emirates и Air Arabia через СБП, Gloria Jeans вместо H&M: главное для бизнеса 2 апреля

Ахмед Садулаев
Авиакомпании из ОАЭ проводят операции с российскими картами через СБП, место флагманского магазина H&M в Москве занял флагман Gloria Jeans, а США подговаривают страны G7 объединиться против экономического влияния Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Билеты на Emirates и Air Arabia через СБП, Gloria Jeans вместо H&M: главное для бизнеса 2 апреляАхмед Садулаев
Мир
- США призывают страны G7 объединить усилия против экономического давления Китая (Nikkei).
- Шри-Ланка дала гарантии от санкционного ареста российских судов и самолетов, заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
- Италия в 2022 году увеличила экспорт вина в Россию на 16% до рекордных €172. По оценке местной ассоциации сельхозпроизводителей, европейская страна — главный поставщик вина в РФ с долей рынка около 30%.
Бизнес
- Авиакомпании из ОАЭ Flydubai, Air Arabia и Emirates вернули возможность покупки билетов по российским картам Visa и Mastercard. Перевозчики проводят операции через СБП.
- В Москве на месте бывшего флагмана H&M открылся флагманский магазин Gloria Jeans площадью почти 5 тыс. кв. м.
- Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил власти РФ поддержать местных производителей спаржи. По словам политика, осетинская спаржа «превосходит большинство мировых аналогов».
- Власти Шри-Ланки готовы продать национального авиаперевозчика SriLankan Airlines, в том числе покупателю из России (РИА).
Фото: Unsplash
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