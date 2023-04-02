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Билеты на Emirates и Air Arabia через СБП, Gloria Jeans вместо H&M: главное для бизнеса 2 апреля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Авиакомпании из ОАЭ проводят операции с российскими картами через СБП, место флагманского магазина H&M в Москве занял флагман Gloria Jeans, а США подговаривают страны G7 объединиться против экономического влияния Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Билеты на Emirates и Air Arabia через СБП, Gloria Jeans вместо H&M: главное для бизнеса 2 апреля

Мир

  • США призывают страны G7 объединить усилия против экономического давления Китая (Nikkei).
  • Шри-Ланка дала гарантии от санкционного ареста российских судов и самолетов, заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
  • Италия в 2022 году увеличила экспорт вина в Россию на 16% до рекордных €172. По оценке местной ассоциации сельхозпроизводителей, европейская страна — главный поставщик вина в РФ с долей рынка около 30%.

Бизнес

  • Авиакомпании из ОАЭ Flydubai, Air Arabia и Emirates вернули возможность покупки билетов по российским картам Visa и Mastercard. Перевозчики проводят операции через СБП.
  • В Москве на месте бывшего флагмана H&M открылся флагманский магазин Gloria Jeans площадью почти 5 тыс. кв. м.
  • Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил власти РФ поддержать местных производителей спаржи. По словам политика, осетинская спаржа «превосходит большинство мировых аналогов».
  • Власти Шри-Ланки готовы продать национального авиаперевозчика SriLankan Airlines, в том числе покупателю из России (РИА).

Фото: Unsplash

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