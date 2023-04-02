Авиакомпании из ОАЭ проводят операции с российскими картами через СБП, место флагманского магазина H&M в Москве занял флагман Gloria Jeans, а США подговаривают страны G7 объединиться против экономического влияния Китая. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Билеты на Emirates и Air Arabia через СБП, Gloria Jeans вместо H&M: главное для бизнеса 2 апреля