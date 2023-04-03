Россияне сократили сбережения на «долгих» вкладах до минимума за 10 лет, в России появился венчурный Фонд суверенных технологий, в РФ предлагается ограничить скачивание информации из баз данных и другие события 3 апреля — в дайджесте RB.RU.

Фонд суверенных технологий, ограничение скачивания информации из баз данных: главное 3 апреля