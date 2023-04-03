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Фонд суверенных технологий, ограничение скачивания информации из баз данных: главное 3 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Россияне сократили сбережения на «долгих» вкладах до минимума за 10 лет, в России появился венчурный Фонд суверенных технологий, в РФ  предлагается ограничить скачивание информации из баз данных и другие события 3 апреля — в дайджесте RB.RU.

Фонд суверенных технологий, ограничение скачивания информации из баз данных: главное 3 апреля

Россия

  • Минцифры и операторы связи обсуждают разработку новых преференций для телекоммуникационного рынка, которые должны войти в «Стратегию развития отрасли связи до 2035 года», сообщил «Коммерсантъ».
  • Госдума в весеннюю сессию рассмотрит поправку в закон «о защите прав потребителей». Она установит запрет на списание маркетплейсами денег с удаленных банковских карт.

Финансы

  • На начало 2023-го россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн рублей — этот результат стал самым низким за 10 лет, узнал РБК.

Бизнес

  • На фоне переизбытка сырого молока на фоне снижения потребления россиянами готовой продукции переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырья. Производители творога, сметаны, йогуртов, сыров рассчитывают, что в результате контрагенты согласятся снизить закупочные цены, пишет «Ъ».
  • За два месяца 2023 года объемы продаж сидра выросли на 60% год к году в основном за счет локальных марок и превысили темпы реализации в рознице слабоалкогольных коктейлей, узнал «Ъ».

Технологии и сервисы

  • В России появился венчурный Фонд суверенных технологий. Через него в беспилотники и беспроводную связь инвестируют 6,4 млрд рублей.
  • В России предлагается ограничить скачивание информации из баз данных. К ним относятся соцсети, сервисы по поиску работы, сайты по продаже различных товаров и справочно-информационные ресурсы, сообщили «Известия».

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

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