Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России», дроны намерены подключать к сотовым сетям, службы заказа такси могут наказать крупным штрафом за водителей, не оформивших полис ОСАГО и другие события 4 апреля.

«F+ tech — Марвел» разрабатывает принтер, дроны подключат к сотовым сетям: главные новости 4 апреля