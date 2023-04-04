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«F+ tech — Марвел» разрабатывает принтер, дроны подключат к сотовым сетям: главные новости 4 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России», дроны намерены подключать к сотовым сетям, службы заказа такси могут наказать крупным штрафом за водителей, не оформивших полис ОСАГО и другие события 4 апреля.

«F+ tech — Марвел» разрабатывает принтер, дроны подключат к сотовым сетям: главные новости 4 апреля

Бизнес

  • Группа компаний «F+ tech — Марвел» разрабатывает собственный принтер — F+ tech. Это будет аналог американского Lexmark МX-431.
  • Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России». Проект планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье.
  • Продажи фотоаппаратов с функцией моментальной печати в 2022 году снизились на 32% – со 138,7 тыс. до 93,7 тыс. шт. Речь идет, например, об устройствах марок Fujifilm, Kodak и Polaroid.

Финансы

  • ФНС в 2022 году доначислила по итогам проверок рекордные 685,7 млрд рублей. Формально в отчете ФНС отражен и рост числа проверок на 25%, но в него также были включены проверки, приостановленные из-за пандемии.

Технологии

  • Дроны намерены подключать к сотовым сетям. Бесперебойная система управления им нужна, в частности, для доставки беспилотниками продуктов и товаров, мониторинга удаленных объектов, узнали «Известия».

Транспорт

  • Службы заказа такси могут наказать крупным штрафом за водителей, не оформивших полис ОСАГО. Соответствующие поправки в КоАП внесены на рассмотрение Госдумы, пишут «Известия».

Фото на обложке: MiniStocker / Shutterstock

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