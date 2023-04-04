«F+ tech — Марвел» разрабатывает принтер, дроны подключат к сотовым сетям: главные новости 4 апреля

Правкомиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России», дроны намерены подключать к сотовым сетям, службы заказа такси могут наказать крупным штрафом за водителей, не оформивших полис ОСАГО и другие события 4 апреля.
Бизнес
- Группа компаний «F+ tech — Марвел» разрабатывает собственный принтер — F+ tech. Это будет аналог американского Lexmark МX-431.
- Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России». Проект планируется запустить с 1 ноября в Москве и Подмосковье.
- Продажи фотоаппаратов с функцией моментальной печати в 2022 году снизились на 32% – со 138,7 тыс. до 93,7 тыс. шт. Речь идет, например, об устройствах марок Fujifilm, Kodak и Polaroid.
Финансы
- ФНС в 2022 году доначислила по итогам проверок рекордные 685,7 млрд рублей. Формально в отчете ФНС отражен и рост числа проверок на 25%, но в него также были включены проверки, приостановленные из-за пандемии.
Технологии
- Дроны намерены подключать к сотовым сетям. Бесперебойная система управления им нужна, в частности, для доставки беспилотниками продуктов и товаров, мониторинга удаленных объектов, узнали «Известия».
Транспорт
- Службы заказа такси могут наказать крупным штрафом за водителей, не оформивших полис ОСАГО. Соответствующие поправки в КоАП внесены на рассмотрение Госдумы, пишут «Известия».
Фото на обложке: MiniStocker /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как разработать финансовую модель для стартапа?
- 2 Акции ВТБ выросли почти на 5% на новости о раскрытии отчетности
- 3 Bloomberg подсчитал, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
- 4 Фонд суверенных технологий, ограничение скачивания информации из баз данных: главное 3 апреля
- 5 Юнит-экономика: просто о сложном
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023
07 апреля 2023
07 апреля 2023