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Рекордная прибыль авиакомпаний в РФ, новые вопросы в экзамене на права и «Мир» на Кубе: главное 23 апреля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Крупнейшие российские авиакомпании получили рекордные 88 млрд рублей прибыли в 2022 году, «Победа» расширяет маршрутную сеть в Среднюю Азию, а МВД добавило вопросы об электросамокатах в экзамен на водительские права. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рекордная прибыль авиакомпаний в РФ, новые вопросы в экзамене на права и «Мир» на Кубе: главное 23 апреля

Мир

  • Куба рассчитывает ввести платежи картами «Мир» уже в этом году, сообщил посол страны в России Хулио Гармендия Пенья (РИА).

Россия

  • МВД обновило экзамен на водительские права. В билетах появились вопросы об электросамокатах, гироскутерах и моноколесах.
  • Мишустин поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах и колледжах для инженерных и «наиболее востребованных» медицинских специальностей.

Бизнес

  • По итогам 2022 года гендиректор Alphabet получил от компании компенсацию в $226 млн.

Транспорт

  • Крупнейшие российские авиаперевозчики получили рекордную прибыль по итогам 2022 года. Прибыль 27 компаний составила 88 млрд рублей.
  • Лоукостер «Победа» заинтересован в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. В частности, компания планирует начать полеты в Бухару (Узбекистан), Бишкек и Ош (Киргизия).

Фото: Alex Gensher / Shutterstock

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