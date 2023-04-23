Крупнейшие российские авиакомпании получили рекордные 88 млрд рублей прибыли в 2022 году, «Победа» расширяет маршрутную сеть в Среднюю Азию, а МВД добавило вопросы об электросамокатах в экзамен на водительские права. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рекордная прибыль авиакомпаний в РФ, новые вопросы в экзамене на права и «Мир» на Кубе: главное 23 апреля