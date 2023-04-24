Южная Корея расширила ограничения на экспорт товаров в РФ, Leroy Merlin продаст склады: главное 24 апреля

Карина Пардаева
Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию с 57 до 798 видов товаров, Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России, рекламодатели планируют увеличить бюджеты и другие события 24 апреля.
Южная Корея расширила ограничения на экспорт товаров в РФ, Leroy Merlin продаст склады: главное 24 апреляКарина Пардаева
Мир
- Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию с 57 до 798 видов товаров. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров, передает «Рёнхап».
Финансы
- В Госдуму внесли законопроект о повышении налога для работающих из-за границы россиян. После утраты российского резидентства с них начнут взимать НДФЛ в размере 30% вместо 13%.
- С 24 апреля в России вступают в силу обновленные базовые стандарты для МФО, которые, в частности, ужесточают правила проверки личности и данных заемщиков при онлайн-выдачах.
- С 1 мая ставка межбанковской комиссии для маркетплейсов снизится до 0,5% при условии продвижения сервисов НСПК. Сейчас банк, через который работает маркетплейс, перечисляет банку, выпустившему карту покупателю, от 0,8 до 1%.
Бизнес
- Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Речь идет о 270 тыс. кв. м в Подмосковье оценочной стоимостью до 12 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
- Практически треть россиян тратит на отдых и путешествия от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Большая часть бюджета уходит на покупку билетов и оплату проживания.
- Доля рекламодателей, планирующих увеличить бюджет в 2023 году, в первом квартале выросла год к году с 40% до 53%, подсчитали в NMi Group и АКАР. Бренды также ищут новые форматы продвижения — например, начинают заказывать рекламу через голосовых ассистентов, пишет «Ъ».
- Иностранные компании, которые решили продать свой бизнес в России, с декабря 2022 года по 17 апреля 2023 года заплатили в бюджет 20 млрд рублей «комиссии», подсчитал РБК на основе данных «Электронного бюджета».
Сервисы и медиа
- Деловое издание Frank Media, которое ранее являлось частью консалтинговой компании Frank RG, переехало на собственную площадку frankmedia.ru. Со временем также будет зарегистрировано отдельное юрлицо.
- Yandex Cloud открыла общий доступ к сканеру уязвимостей Vulnerability Scanner, с помощью него можно оценивать и улучшать уровень безопасности при разработке своих IT-проектов в облаке. Первые шесть сканирований бесплатны, затем стоимость за один скан составит 13 рублей.
Фото на обложке: vin.rusanov /
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