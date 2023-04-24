Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию с 57 до 798 видов товаров, Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России, рекламодатели планируют увеличить бюджеты и другие события 24 апреля.

Южная Корея расширила ограничения на экспорт товаров в РФ, Leroy Merlin продаст склады: главное 24 апреля