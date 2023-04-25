Ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на импортные ноутбуки, с июля Казахстан разрешит переход на четырехдневную рабочую неделю, Минэк поддержал продление действия специального налогового режима для самозанятых после 2028 года и другие новости.

VK Cloud в Казахстане, российские ОС на импортных ноутбуках: главное 25 апреля