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VK Cloud в Казахстане, российские ОС на импортных ноутбуках: главное 25 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Ритейлеров могут обязать предустанавливать российские ОС на импортные ноутбуки, с июля Казахстан разрешит переход на четырехдневную рабочую неделю, Минэк поддержал продление действия специального налогового режима для самозанятых после 2028 года и другие новости.

VK Cloud в Казахстане, российские ОС на импортных ноутбуках: главное 25 апреля

Мир

  • С июля Казахстан разрешит переход на четырехдневную рабочую неделю. Работодатели смогут чередовать «короткий» и «полный» графики работы по согласованию, пишет Tengri News.
  • Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что 11-й пакет санкций против России введут не раньше второй половины мая, передает ТАСС.

Россия

  • Министерство экономики поддерживает продление действия специального налогового режима для самозанятых после 2028 года, сообщили «Известия».

Бизнес

  • Freedom Holding Corp. приобрел у холдинга Choco 100% доли в сервисах по покупке ж/д и авиабилетов Aviata и Сhocotravel. Завершить покупку планируется до конца года.
  • Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественные операционные системы (ОС) на поставляемые в РФ компьютеры и ноутбуки.
  • Растущая популярность электронной торговли стимулирует предпринимателей активно запускать собственные магазины для торговли на маркетплейсах, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • QazCloud и VK Cloud запустили локализованную облачную платформу в Казахстане. Местные компании смогут использовать инфраструктурные сервисы (IaaS), а также платформы для разработки цифровых решений, инструменты для работы с большими данными.

Фото на обложке: Bubbers BB / Shutterstock

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