Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ВТБ делает ставку на массовый сегмент, Япония и ЕС против полного запрета экспорта в РФ: главное 26 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей, Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz и другие новости 26 апреля.

ВТБ делает ставку на массовый сегмент, Япония и ЕС против полного запрета экспорта в РФ: главное 26 апреля

Мир

  • Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию. Европейцы опасаются перегрузки регуляторов и потерь бизнеса, японцы – усиления Китая, пишут «Ведомости».

Россия

  • ТЭК России просит правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения. Отказ от импортного софта до 2025 года и программно-аппаратных комплексов до 2026-го грозит отрасли миллиардными потерями, а также энергодефицитом в стране, предупреждают в Минэнерго.

Финансы

  • ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей в 2024 году. В банке видят серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту рыночная доля ВТБ уже больше 30%.

Бизнес

  • Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz, которые выпускаются на подконтрольном владельцам компании заводе в Чехии, сообщил «Коммерсантъ».
  • Минцифры разработает законопроект, который обяжет владельцев мобильных операционных систем, изготовителей смартфонов и операторов крупных магазинов приложений позволять установку стороннего софта из внешних источников, узнал «Ъ».

Технологии

  • Спрос на системы защиты от дронов с января по март 2023 года вырос в 3 раза, а год к году – в 5 раз. Ими активно интересуются физлица, дачники и представители коттеджных поселков, сообщили «Ведомости».

Фото на обложке: Hyejin Kang / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Автодом» закрыл сделку по покупке активов Mercedes-Benz
  2. 2 Бывший флагманский ресторан KFC открылся в Москве под брендом Rostic's
  3. 3 VK Cloud в Казахстане, российские ОС на импортных ноутбуках: главное 25 апреля
  4. 4 Продажи ноутбуков в деньгах снизились в первом квартале на 30%
  5. 5 В Зимбабве введут в обращение цифровую валюту, обеспеченную золотом
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

26 апреля 2023

Онлайн-магистратура для разработчиков от «Яндекса» и ИТМО

27 апреля 2023

«Интегрируй!»

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

«Автономный ChatGPT»: что такое AutoGPT и почему о нем все говорят

Колонки

«Я не хочу ничего решать, я хочу дашборд»: как аналитическая безграмотность ставит точку на BI-проектах

Истории

«Сейчас мы на "Титанике"»: как в Кремниевой долине решают проблему рождаемости

Колонки

Как законно уволиться без отработки?

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только