Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей, Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz и другие новости 26 апреля.

ВТБ делает ставку на массовый сегмент, Япония и ЕС против полного запрета экспорта в РФ: главное 26 апреля