ВТБ делает ставку на массовый сегмент, Япония и ЕС против полного запрета экспорта в РФ: главное 26 апреля

Карина Пардаева
Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию, ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей, Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz и другие новости 26 апреля.
ВТБ делает ставку на массовый сегмент, Япония и ЕС против полного запрета экспорта в РФ: главное 26 апреляКарина Пардаева
Мир
- Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию. Европейцы опасаются перегрузки регуляторов и потерь бизнеса, японцы – усиления Китая, пишут «Ведомости».
Россия
- ТЭК России просит правительство пересмотреть сроки перехода на российские IT-решения. Отказ от импортного софта до 2025 года и программно-аппаратных комплексов до 2026-го грозит отрасли миллиардными потерями, а также энергодефицитом в стране, предупреждают в Минэнерго.
Финансы
- ВТБ запланировал развивать продукты для клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей в 2024 году. В банке видят серьезный потенциал роста в этой сфере, так как по состоятельному сегменту рыночная доля ВТБ уже больше 30%.
Бизнес
- Ladoga получила декларацию для производства в Санкт-Петербурге ликеров Fruko Schulz, которые выпускаются на подконтрольном владельцам компании заводе в Чехии, сообщил «Коммерсантъ».
- Минцифры разработает законопроект, который обяжет владельцев мобильных операционных систем, изготовителей смартфонов и операторов крупных магазинов приложений позволять установку стороннего софта из внешних источников, узнал «Ъ».
Технологии
- Спрос на системы защиты от дронов с января по март 2023 года вырос в 3 раза, а год к году – в 5 раз. Ими активно интересуются физлица, дачники и представители коттеджных поселков, сообщили «Ведомости».
Фото на обложке: Hyejin Kang /
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