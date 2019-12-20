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Билетный онлайн-сервис «Атлас» откроет автостанции под своим брендом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Онлайн-сервис по продаже билетов на автобусы «Атлас», основанный бывшим главой «Яндекс.Автобусов» Михаилом Томшинским, в начале 2020 года выйдет на российский рынок с новой бизнес-моделью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Томшинского.

Билетный онлайн-сервис «Атлас» откроет автостанции под своим брендом

Компания предложит регулярным перевозчикам онлайн-платформу для продажи билетов, услуги партнеров своего маркетплейса, где могут быть предложены различные сервисы, в том числе ГСМ и услуги связи, а также возможность открывать автостанции под брендом сервиса.

По словам Томшинского, инфраструктуру будут создавать перевозчики или девелоперы. Первая подобная автостанция будет открыта в России в начале года. В течение года «Атлас» планирует подключить 30–40 партнеров в России, в середине 2020 года выйти на Украину, а в конце — в Польшу.

Консультации по развитию маркетплейса уже идут, в частности, с подразделением МТС обсуждалась интеграция их продуктов в «Атлас». Представитель МТС подтвердил изданию эту информацию.

По мнению президента ассоциации «ЕТС Автобусные линии страны» Бориса Лорана, «Атласу» для выхода в Россию с новой бизнес-моделью потребуются миллионы долларов инвестиций. Он также предупреждает, что проект должен существовать в рамках закона.

«Атлас» был основан в январе 2019 года. У компании четыре учредителя, Михаилу Томшинскому принадлежит 30%. Томшинский уточнил, что «Яндекс» передал программное обеспечение, на базе которого была запущена первая версия «Атласа», к сервису также были подключены бывшие партнеры «Яндекс.Автобусов».

Как минимум до середины 2019 года у партнеров «Яндекса» и «Атласа» среди перевозчиков были сложности в отношениях с региональными властями, вплоть до арестов автобусов. «Яндекс.Автобусы» работали в бизнес-модели заказных перевозок, что «вызывает у рынка аллергию», поэтому «Атлас» начал развиваться в Белоруссии, чтобы опробовать новую бизнес-модель, пояснил Томшинский.

За год «Атлас» инвестировал в развитие в Белоруссии $300 тысяч, общая сумма выручки партнеров в этой стране составляет $15 млн в год.

Фото: Unsplash

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