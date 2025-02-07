АТОР сообщила о сокращении поездок россиян в Европу в 10 раз за пять лет

В 2024 году россияне совершили 1,4 млн поездок в ЕС против 14,37 млн в доковидном 2019 году. Таким образом, число визитов россиян в Европу сократилось в 10 раз за пять лет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая изучила данные Пограничной службы ФСБ и национальную туристическую статистику зарубежных стран.

«Наземным путем в Европу в 2024 году россиянами было совершено 0,8 млн поездок с различными целями визита (в основном личными и транзитными), авиатранспортом в виде стыковочных рейсов воспользовались еще 0,6 млн наших граждан. Суммарный выездной поток в страны ЕС составил, таким образом, 1,4 млн поездок россиян», — говорится в сообщении.

При этом не все из этих визитов были совершены с целью туризма. В Европу россияне преимущественно ездили по делам, на лечение, учебу к родственникам, в свою недвижимость и по другим причинам, утверждают в ассоциации.

Там также отметили, что две трети поездок в Европу в прошлом году воздушным транспортном совершались через Турцию, а для еще около 200 тыс. поездок использовались другие пересадочные хабы, включая ОАЭ, Сербию, Марокко, страны Закавказья и СНГ.

Кроме того, в 2024 году россияне попадали в страны ЕС через наземные пункты пропуска с Литвой, Латвией, Польшей, Эстонией и Норвегией. «По сравнению с 2023 годом (0,85 млн) наземный въезд в Европу из России сократился на 6%. Вырос при этом только на польской границе (на 32%), в остальных странах уменьшение», — рассказали в АТОР.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» написали, что российские туристы стали чаще бронировать поездки на Камчатку, Байкал, Сахалин и в Мурманскую область. За год спрос на эти направления вырос на 20%, подсчитали аналитики.