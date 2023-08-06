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Ограничения на полеты над Внуково, рост российских dating-сервисов, мощность Apple Watch 9: главное 6 августа

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Во Внуково по соображениям безопасности вновь ввели временный запрет на полеты, российские сервисы знакомств выросли после ухода Tinder, Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения на полеты над Внуково, рост российских dating-сервисов, мощность Apple Watch 9: главное 6 августа

Мир

  • Правительство Великобритании опасается, что импортированные в королевство китайские электромобили могут использоваться для слежки за британскими гражданами (The Telegraph).
  • Одну из ниток трубопровода «Дружба» в направлении Германии отключили из-за утечки в Польше, сообщил польский оператор PERN.

Россия

  • Во Внуково сняли временное ограничение на полеты. Воздушная зона над аэропортом была закрыта с 10:26 до 11:55 по соображениям безопасности.
  • На фоне ухода Tinder из России заметно вырос месячный охват российских сервисов знакомств. Самый большой относительный приток у Beboo — на 50%.

Бизнес

  • Илон Маск пообещал, что X (бывший Twitter) оплатит любые расходы на судебные иски пользователей, несправедливо пострадавших за публикации и лайки в соцсети.
  • MacRumors: Apple Watch Series 9 будут внешне похожи на предшественников, а главным отличием станет чип S9. С ним производительность часов будет сравнима с iPhone 13 и 14.

Фото: Sorbis / Shutterstock

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