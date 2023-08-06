Во Внуково по соображениям безопасности вновь ввели временный запрет на полеты, российские сервисы знакомств выросли после ухода Tinder, Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Ограничения на полеты над Внуково, рост российских dating-сервисов, мощность Apple Watch 9: главное 6 августа