Ограничения на полеты над Внуково, рост российских dating-сервисов, мощность Apple Watch 9: главное 6 августа

Во Внуково по соображениям безопасности вновь ввели временный запрет на полеты, российские сервисы знакомств выросли после ухода Tinder, Маск пообещал защитить всех пользователей X от несправедливого наказания за лайки. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- Правительство Великобритании опасается, что импортированные в королевство китайские электромобили могут использоваться для слежки за британскими гражданами (The Telegraph).
- Одну из ниток трубопровода «Дружба» в направлении Германии отключили из-за утечки в Польше, сообщил польский оператор PERN.
Россия
- Во Внуково сняли временное ограничение на полеты. Воздушная зона над аэропортом была закрыта с 10:26 до 11:55 по соображениям безопасности.
- На фоне ухода Tinder из России заметно вырос месячный охват российских сервисов знакомств. Самый большой относительный приток у Beboo — на 50%.
Бизнес
- Илон Маск пообещал, что X (бывший Twitter) оплатит любые расходы на судебные иски пользователей, несправедливо пострадавших за публикации и лайки в соцсети.
- MacRumors: Apple Watch Series 9 будут внешне похожи на предшественников, а главным отличием станет чип S9. С ним производительность часов будет сравнима с iPhone 13 и 14.
Фото: Sorbis / Shutterstock
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