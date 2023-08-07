РФ и Малайзия готовятся к новому соглашению об избежании двойного налогообложения, импорт пива растет: 7 августа

Анастасия Марьина
Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения, выручка российских театров по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019 года на 15%, вырос импорт пива в Россию — рассказываем о главном 7 августа.
РФ и Малайзия готовятся к новому соглашению об избежании двойного налогообложения, импорт пива растет: 7 августаАнастасия Марьина
Мир
- Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения. Подписание может состояться уже в августе — главные налоговые условия утверждены, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знающие об итогах переговоров.
- Закупки товаров Турцией из России достигли пика в августе 2022 года. Тогда стоимость импорта из России достигла $6,3 млрд, пишет РБК. В июне 2023-го этот объем упал до $2,91 млрд — это уровень до введения санкций против России. Эксперты связали это с падением цен на российские ресурсы.
Россия
- Росстат разместил заказ на обслуживание системы сбора и аналитики больших данных из различных источников для их использования в расчете инфляции и ведении статистики торговли, пишут «Ведомости». Судя по техзаданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники, которые Росстату передает ФНС.
Бизнес
- Выручка российских театров от продажи билетов на спектакли по итогам 2022 года выросла на 15% и достигла 28,9 млрд рублей, превысив результаты допандемийного 2019-го, пишет РБК со ссылкой на статистику Минкультуры.
- Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства. Видеосервисам пришлось активизировать борьбу с сайтами с нелегальным контентом в сети. В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе – июне 2023 года внесли почти 2,7 млн веб-страниц с нелегальными копиями турецких сериалов, что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2022 г. и сразу в 27 раз – за январь – июнь 2021 года.
- Рост затрат на оборудование, логистику, упаковку и высокая конкуренция за работников способствуют росту цен на мясо птицы. Так, группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%, узнал «Коммерсантъ».
- В первом полугодии 2023 года продажи видеокарт в России выросли на 50% в штуках, а средняя цена устройства сократилась на 36% год к году. Это случилось из-за появления недорогих китайских брендов и снижения спроса майнеров на высокопроизводительные карты, сообщает «Ъ».
- В январе-июня пива в Россию вырос почти на 35%, до 179,9 млн литров, это выше показателей 2019-2020 годов. В основном это произошло за счет закупок ритейлерами недорогого пива в Германии, Бельгии, Чехии и Китае.
Фото на обложке: Unsplash
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