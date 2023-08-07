Россия и Малайзия готовятся заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения, выручка российских театров по итогам 2022 года превысила результаты допандемийного 2019 года на 15%, вырос импорт пива в Россию — рассказываем о главном 7 августа.

РФ и Малайзия готовятся к новому соглашению об избежании двойного налогообложения, импорт пива растет: 7 августа