Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Объем инвестиций австрийских компаний в экономику Москвы за год вырос на $200 млн

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за год объем инвестиций от австрийского бизнеса в Москве вырос более чем на $200 млн. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Объем инвестиций австрийских компаний в экономику Москвы за год вырос на $200 млн

Как отмечает Ефимов, согласно данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику столицы, или $3,4 млрд.

По информации сайта мэра, с января по сентябрь этого года экспорт Москвы в Австрию превысил $1,8 млрд — на 88,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт из европейской страны в Москву за первые девять месяцев этого года составил $935,5 млн, на 19,4% превысив показатели год к году.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, что между Москвой и Австрией используются такие формы государственно-частного партнерства, как «концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие госзакупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям гарантированный сбыт продукции и многолетнюю загрузку мощностей».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  2. 2 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  3. 3 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  4. 4 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
  5. 5 Москва назвала 6 технологий, которые превратят ее в «умный город»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2021

Hack the InnoChain

05 декабря 2021

Блокчейн-хакатон Сбера

05 декабря 2021

Акселератор Go Impact

Все ВОЗМОЖНОСТИ