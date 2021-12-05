Объем инвестиций австрийских компаний в экономику Москвы за год вырос на $200 млн

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за год объем инвестиций от австрийского бизнеса в Москве вырос более чем на $200 млн. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Как отмечает Ефимов, согласно данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику столицы, или $3,4 млрд.
По информации сайта мэра, с января по сентябрь этого года экспорт Москвы в Австрию превысил $1,8 млрд — на 88,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт из европейской страны в Москву за первые девять месяцев этого года составил $935,5 млн, на 19,4% превысив показатели год к году.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, что между Москвой и Австрией используются такие формы государственно-частного партнерства, как «концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие госзакупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям гарантированный сбыт продукции и многолетнюю загрузку мощностей».
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