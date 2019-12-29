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Главный экономист МГУ Александр Аузан вложился в экостартап «Урус»

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан стал инвестором российского разработчика решений для «умного» города «Урус – Умные цифровые сервисы». Развитием проекта занимаются бывшие топ-менеджеры «Ростелекома».

Основное направление работы стартапа — решения для мониторинга состояния окружающей среды. В 2019 году компания заключила госконтракты с регионами, где есть проблемные мусорные полигоны.

Главный экономист МГУ Александр Аузан вложился в экостартап «Урус»

Аузан получил 4% в «Урус». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ 25 октября 2019 года. В разговоре с Rusbase Александр Аузан подтвердил сделку. Объем вложенных средств он раскрывать не стал, но отметил, что это те доходы, которые он получает как независимый член советов директоров (Аузан входит в советы «Ростелекома», «Северстали» и Российской венчурной компании).

По словам экономиста, он узнал о компании от своих бывших учеников — Марии Флорентьевой и Сергея Калугина. По данным ЕГРЮЛ, Флорентьевой принадлежит 56% «Урус», Калугин среди акционеров компании не указан. Еще по 20% «Урус» держат бывший глава «ВЭБ Капитала» Юрий Кудимов и ООО «Куортиа».

Флорентьева и Калугин раньше вместе работали в «Ростелекоме». С 2013 по 2017 годы Калугин был президентом госоператора, а Флорентьева занимала там должность вице-президента по вопросам стратегического планирования и взаимоотношений с инвесторами. Юрий Кудимов также связан с «Ростелекомом»: он входил в совет директоров компании.

ООО «Куортиа» вошло в капитал «Урус» тогда же, когда и Аузан. «Куортиа» принадлежит управляющей компании «Меркури Кэпитал Траст» (по 45% у Дмитрия Степанова и Тимофея Котенеева, 9% — у Дмитрия Кузнецова).

Чем занимается «Урус»

Сейчас сайт «Урус» находится на реконструкции. На сохраненной копии старого сайта говорится, что стартап разрабатывает и внедряет решения для платформы «Умный город». Какие именно разработки предлагает «Урус», там не уточняется. В компании не ответили на запрос Rusbase.

Александр Аузан отметил, что основное направление деятельности «Урус» — мониторинг состояния окружающей среды. Экономист прогнозирует, что это перспективное направление бизнеса в России.

«Урус» совпал для меня по трем векторам: ученики, цифровые технологии и сфера применения. Я думаю, что традиционный для России низкий спрос на экологические услуги переламывается прямо у нас на глазах. Свалки были первым звоночком. Но спрос будет и дальше развиваться», — отметил он.

В 2018 году «Урус» и компания «Терра Тех» (входит в Роскосмос через холдинг «Российские космические системы») сообщили о работе над системой экомониторинга для «умного» города. Система будет анализировать информацию с датчиков на земле, за которые отвечает «Урус», и с аппаратов дистанционного зондирования земли, данные с которых собирает «Терра Тех».

В презентации «Урус» (опубликована онлайн для конференции IoT Tech Summer 2019) говорится, что датчики для экомониторинга, которые поставляет компания, используются для мониторинга мусорных полигонов, очистных сооружений и качества воздуха в городах.

Госконтракты на воздух

В 2019 году «Урус» получила как минимум два госконтракта. В мае — от администрации Волоколамска в Подмосковье на 1,8 млн рублей, а в октябре — от министерства конкурентной политики Калужской области на 16,6 млн рублей. Для сравнения: выручка «Урус» по итогам 2018 года, согласно данным «Контур.Фокус», составила 1,9 млн рублей, что в 9 раз меньше общей суммы контрактов.

В Волоколамске «Урус» должна до конца года устанавливать, монтировать и сопровождать технически оборудование для измерения характеристик атмосферного воздуха, а также предоставлять властям доступ к системе визуализации данных, которые это оборудование собрало. Аналогичные задачи перед «Урус» стоят и в Калужской области: там компания должна заниматься мониторингом загрязнения воздуха до конца 2020 года.

Мусорный кризис

Подмосковный Волоколамск и Калужскую область объединяет острая ситуация с мусором. Жители Волоколамска регулярно выходят на протесты с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». Пика недовольство достигло в начале марта 2018 года, когда в городе и окрестностях ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выброса свалочных газов.

Кроме Волоколамска мусорные бунты в 2018 году прокатились по нескольким городам Подмосковья, в результате чего закрыли несколько свалок, которые обслуживали Москву и область. Столичный регион в год производит примерно 16 млн тонн мусора.

Когда столице стало некуда свозить мусор, власти решили оправлять его в другие регионы. В Шиесе Архангельской области уже строят для этого новый полигон (жители протестуют до сих пор), а недавно стало известно, что еще два крупных полигона появятся в Калужской и Владимирской областях. Сейчас в Калужской области действуют 10 полигонов, и их мощностей не хватает: в регионе регулярно появляются нелегальные свалки.

На обложке Александр Аузан. Автор фото: Андрей Бабуров / Wikipedia 

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