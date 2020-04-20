Рост в кризис: операционные показатели Beluga Group увеличились в начале 2020 года

Beluga Group представила результаты деятельности за первый квартал 2020 года. За это время компания отгрузила на 19% больше алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы отгрузки собственной продукции увеличились на 17%, а импортных партнеров — на 40%.

Самыми растущими среди отечественных марок стали водка «Беленькая» и «Архангельская Северная выдержка», а также коньяк «Золотой Резерв», виски Fox&Dogs и джин Green Baboon. Среди зарубежного портфеля лидерами роста стали ром Barcelo, продукция William Grant & Sons, а также вина Torres, Masi, Barefoot и Faustino. При этом рост отгрузки импортного вина составил 39%.

Категория продукции Отгрузка в первом квартале 2020 года Общие отгрузки 2 881 тыс. декалитров (+19%) Собственная продукция 2 520 тыс. декалитров (+17%) Импортные бренды 361 тыс. декалитров (+40%)

Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group, отметил, что компания может быть гибкой в условиях кризиса благодаря своей бизнес-модели и широкому ассортименту. Разнообразие брендов позволяет предлагать продукцию на любой вкус, а также привлекать клиентов с разными финансовыми возможностями.



Условия самоизоляции переводят встречи из ресторанов в онлайн. Это меняет разбивку по каналам продаж: часть покупок, ранее совершавшихся в канале HoReCa, теперь осуществляется в рознице.





Самоизоляция диктует новые условия и формирует новую реальность. В ней люди общаются и взаимодействуют в основном онлайн — так появляются диджитал-форматы привычных офлайн-развлечений, например, встречи с друзьями в онлайн-баре. Таким образом, продажи, осуществляемые ранее в канале HoReCa, теперь приходятся на канал розницы. Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group

Несмотря на коммерческие успехи, компания борется с распространением вируса среди сотрудников и клиентов. Многие работают дистанционно, а на производстве следят за здоровьем персонала.

Отмечу, что Beluga Group является социально ответственным бизнесом: в нынешних непростых условиях мы оказываем поддержку местным сообществам – в частности, наиболее уязвимым слоям населения Приморья – региона, в котором 20 лет назад была основана наша компания.



Ситуация в стране и мире непредсказуема, и мы не знаем, к каким последствиям приведет кризис, запущенный пандемией. Менеджмент компании продолжает работать над более адаптивной бизнес-моделью, которая позволит проактивно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию.



Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group

Фото на обложке и в материале: Beluga Group