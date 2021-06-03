«Билайн» улучшит качество покрытия вместе с РЖД

ПАО «ВымпелКом» и ОАО «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровых сервисов на базе инфраструктуры ОАО «РЖД» и решений ПАО «ВымпелКом».

Соглашение было подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме и будет действовать по 6 июня 2026 года, сообщили RB.RU в «ВымпелКоме».

Компания заявляет, что сотрудничество с РЖД позволит улучшить качество мобильной связи и интернета для пользователей «Билайна» на всей территории России. Расширение зоны покрытия позволило бы обеспечить бесперебойными услугами связи в том числе жителей отдельных районов Урала, Сибири, Дальнего Востока, где присутствует РЖД, отметили в «ВымпелКоме».

Инфраструктурные возможности РЖД в сочетании с инновационным подходом к цифровизации от Билайн несут в себе большой технологический потенциал и новые возможности для развития в телекоммуникационной и транспортной сферах. Это стратегическое партнёрство позволит в итоге усилить свои позиции на рынке обеим компаниям. Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом»

Также в рамках партнёрских отношений «Билайн» и РЖД рассмотрят перспективы развития ИТ-инфраструктуры на мощностях ЦОД Главного вычислительного центра РЖД. Кроме того, компании приложат усилия для цифровизации уже существующих бизнес-процессов: планируются совместные проекты по развитию новых цифровых продуктов и сервисов.

«Российскими железными дорогами» накоплен значительный опыт цифровой трансформации. Опираясь на него, РЖД готовы содействовать развитию цифровых продуктов и сервисов для нужд регионов и бизнеса. Мы видим, что цифровизация – в любой сфере – помогает повысить качество жизни людей, и совместные проекты с «Билайн» не будут исключением». Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

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