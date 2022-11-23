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Ритейлерам спрогнозировали DDoS-атаки «небывалой мощности» в «черную пятницу» 2022 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Во время «черной пятницы» 2022 года ритейлеры столкнутся с DDoS-атаками «небывалой мощности», которые нанесут индустрии большой ущерб, спрогнозировали специалисты StormWall.

Ритейлерам спрогнозировали DDoS-атаки «небывалой мощности» в «черную пятницу» 2022 года

«Хакеры всегда атакуют интернет-магазины во время черной пятницы, но в этом году атаки будут во много раз разрушительнее, чем раньше. По мнению специалистов StormWall, многие ритейлеры не смогут отразить атаки в этом году», — говорится в сообщении компании.

Эксперты сделали такой прогноз, опираясь на данные о возросшем числе угроз, которые наблюдаются в этом году. По их словам, появились новые инструменты для запуска «мощнейших и длительных атак», которые «практически невозможно отразить самостоятельно».

В StormWall считают, что эти инструменты были разработаны политически мотивированными хактивистами в 2022 году, и хакеры уже начали использовать их для запуска атак на различные индустрии с целью вымогательства и шантажа.

По данным экспертов, новые инструменты позволяют запускать атаки мощностью до 1 млн HTTP-запросов в секунду, причем длиться они могут по несколько суток.

StormWall ожидает, что в период проведения распродажи на интернет-магазины обрушится лавина разрушительных атак, некоторые из них будут иметь мощность до 1 млн запросов в секунду (в случае HTTP-флуда) и более 1 Тбит/с (в случае пакетного флуда), что приведет к нарушению работы сайтов, а также создаст проблемы для пользователей при покупках.

При развитии худшего сценария сайты перестанут функционировать совсем в течение нескольких часов и даже дней.

«Черная пятница» в этом году пройдет 24–26 ноября. Ранее исследование сервиса Picodi показало, что интерес россиян к акции «черная пятница» упал на 58% за последние три года.

Фото на обложке: Unsplash

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