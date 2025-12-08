Больше половины жителей России хотя бы раз меняли профессию: зумеры ищут себя, миллениалы — развитие
66% россиян пробовали сменить профессию
Больше половины россиян меняли профессию хотя бы один раз, говорится в исследовании Skillbox и «Авито Работа». Главный стимул для всех поколений — рост дохода. При этом каждый четвёртый хочет сменить профессию без потери статуса, размера зарплаты и количества отдыха.
Миллениалы активнее других меняют профессию
Исследование показывает, что в России фактически исчезает модель «одна профессия на всю жизнь». 73% опрошенных хотя бы раз задумывались о смене сферы деятельности, а 66% уже пробовали уйти в другую область.
Поиск себя особенно характерен для зумеров: среди молодых людей 18–25 лет таких 57%. Миллениалы — самая динамичная группа: 79% либо уже меняли профессию, либо планируют это сделать. Даже среди поколения X и бумеров более 71% хотя бы один раз проходили через карьерные перемены.
55% респондентов считают, что сменить специальность можно в любой момент. Более 60% уверены, что лучше рискнуть и попробовать себя в новой сфере, чем оставаться в одной области до последнего.
Главный драйвер карьерных перемен — финансы
При этом внутри каждой возрастной группы свои причины сменить профессию. При этом самый распространённый стимул независимо от возраста — рост дохода. Этот фактор указали 58% респондентов.
Для зумеров на первом месте стоит интерес — 55% готовы к переменам, если им больше не нравится текущая работа, а ещё 31% ступают на путь карьерных изменений ради самореализации.
Миллениалы чаще ориентируются на профессиональный рост и возможность развиваться в новой роли.
У людей старше 45 лет доминирует практическая мотивация: 26% решаются на смену профессии из-за кризиса или увольнения.
Главный страх — необходимость учиться заново
Согласно исследованию, 52% респондентов боятся осваивать новые навыки или адаптироваться к новой роли при смене вида деятельности.
На втором месте сразу три фактора — каждый по 43%:
сложность поиска подходящих вакансий,
риск, что вложенные усилия не оправдают себя,
вероятность снижения дохода и потери стабильности.
Ещё 37% опасаются возрастных ограничений на рынке труда.
Россияне готовы пожертвовать временем, графиком и отдыхом
При смене профессии россияне чаще всего готовы жертвовать временем — так ответили 30% респондентов. Реже участники опроса готовы поступиться статусной должностью (24%) или привычным графиком и ощущением стабильности (22%). Ещё 18% готовы отказаться от отпуска или части отдыха.
25% заявили, что не готовы ничем жертвовать.
Зумеры чаще выбирают самообучение, миллениалы — курсы
Зумеры чаще других выбирают онлайн-форматы: 41% предпочитают учиться в интернете, а 26% полагаются на самообучение.
Миллениалы склоняются к более структурным моделям — 46% выбирают системные курсы, а 27% обращаются к менторству.
Поколение X и бумеры чаще выбирают программы с личным взаимодействием: на вакансии с переобучением откликаются 27% и 32% соответственно.
По данным исследования, 88% молодых россиян используют ИИ в процессе обучения и считают его полезным. А половина опрошенных всех возрастов положительно относится к применению нейросетей при поиске работы.
Работодатели перестают ждать готовых специалистов и предпочитают развивать их самостоятельно. По данным «Авито Работа», компании всё активнее закрывают кадровый дефицит за счёт обучения сотрудников: число вакансий с переобучением за год выросло на 67%.
Сельское хозяйство, логистика, пищевая промышленность и рабочие специальности — отрасли, в которых чаще всего предлагают освоить профессию прямо внутри компании.
