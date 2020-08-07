Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $45 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость североморской нефти марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше $45 за баррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11.45 (мск) цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,46% — до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,51% — до $42,33 за баррель.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал нефтяных котировок. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

В конце апреля нефть марки Brent обновила ценовой минимум с 1999 года. 22 апреля цена барреля опускалась ниже $16. Ранее глава нефтяной компании «Татнефть» Наиль Маганов спрогнозировал цену нефти к концу 2020 года. По оценке Маганова, нефть будет стоить около $30-40 за баррель.

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