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Расходы предпринимателей на личные цели за год выросли на 25%

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Согласно исследованию «Райффайзенбанка», владельцы бизнеса в 2021 году тратили на личные расходы свыше 104 тысяч рублей в месяц — это на четверть больше, чем в 2020 году.

Расходы предпринимателей на личные цели за год выросли на 25%

Результатами исследования аналитиков «Райффайзенбанка» поделилось ТАСС. Несмотря на рост личных расходов, остатки на счетах предпринимателей выросли на 40%: остатки на текущих счетах увеличились на 31%, на накопительных — на 9%.

По данным «Райффайзенбанка», больше всего за второй пандемийный год выросли расходы на фастфуд — более чем наполовину (+56%). Кроме того, существенно увеличились такие статьи расходов, как такси (на 38%), туризм и отдых (36%), одежда (29%) и авиаперелеты (29%).

В то же время, на 19% снизились затраты бизнесменов на общественный транспорт, на 10% — на образование, 6% — почтовые услуги и доставку. Незначительно (3%) уменьшились расходы бизнеса на покупку игр и софта.

Что касается такой базовой статьи расходов, как покупки в супермаркетах, то она почти осталась на прежнем уровне: в 2021 году бизнесмены тратили на еду всего на 1% больше.

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Фото: Unsplash

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