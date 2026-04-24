Самолёт сообщил об убытке в 2,3 млрд ₽ — масштабный проект «Квартал Марьино» перешёл в собственность государства

Девелопер Самолет по итогам 2025 года зафиксировал скорректированный убыток в 2,3 млрд рублей, сообщает компания. Основной причиной стала потеря проекта ЖК «Квартал Марьино» — он был изъят в пользу государства. Без учета национализированного жилого комплекса компания получила скорректированную чистую прибыль в 2,5 млрд рублей.

ЖК изъяли в пользу государства из-за доли латвийского банка

ЖК «Квартал Марьино» был национализирован в конце 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ. Девелоперу принадлежала доля 51%, ещё 49% — латвийскому Rietumu Banka, однако суд постановил изъять в пользу государства 100% проекта.

Несмотря на национализацию своего проекта, компания сохранила обязательства перед дольщиками и осталась поручителем по проекту, который компании ещё только предстоит достроить.

Выручка компании Самолёт по итогам 2025 года выросла на 8%

Не считая потерь из-за национализации крупного проекта, финансовые показатели «Самолёта» по итогам 2025 года выросли:

выручка увеличилась на 8% — до 366,8 млрд рублей,

валовая прибыль — на 19%, до 131 млрд рублей,

EBITDA — на 24%, до 103,3 млрд рублей.

Чистый корпоративный долг снизился до 112,2 млрд рублей.

Финансовые результаты компании оказались лучше, чем ожидали аналитики

На фоне публикации отчетности акции компании на Московской бирже росли до 678,8 рубля— на 3,2%, затем увеличение замедлилось до 2,4%.

Аналитики, на которых сослался Forbes отметили, что финансовые результаты оказались лучше ожиданий инвесторов. В то же время другие эксперты Forbes обратили внимание на ряд рисков: высокий уровень долговой нагрузки и перенос сроков ввода жилья.

Контекст

В феврале 2026 года компания обращалась к Правительству РФ за помощью — речь шла о государственной поддержке на сумму до 50 млрд рублей.

Межведомственная комиссия после анализа отчётности признала бизнес-модель компании устойчивой и отказала в бюджетном финансировании. Власти были готовы проработать отдельные инструменты поддержки, детали которых не раскрывались.

На 2026 год девелопер планирует увеличить продажи до 1,3 млн кв. м (+7% к 2025 году) и ожидает рост цен на 10–12% из-за дефицита предложения жилья в Москве и Подмосковье. Среди приоритетов — снижение долговой нагрузки и пересмотр условий с банками, при этом в компании подчёркивают, что не закладывают получение субсидий в финансовую модель.