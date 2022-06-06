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«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных авто

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сервис каршеринга «Делимобиль» решил закрыть аренду премиальных машин по подписке Anytime Prime. Одну часть машин продадут, другую — переведут в традиционный каршеринг.

«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных авто

Среди причин такого решения — отъезд топ-менеджеров, экономия россиян, отказ от услуг и резкое подорожание автомобилей, пишет «Коммерсант».

По словам основателя проекта «Трушеринг» Юрия Николаева, из-за роста цен сервис решил, что продажа автомобилей выгоднее, чем дальнейшаях их эксплуатация. «Делимобиль» мог пойти на такой шаг, учитывая рост стоимости запчастей.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михалин предположил, что Anytime потеряла возможность обслуживать парк и пополнять его новыми автомобилями, в частности, из-за роста расходов на лизинг.

После выхода новости представители компании сообщили, что Anytime Prime распродает до четверти своего автопарка, а закрывать сервис они не планируют. В дальнейшем технику будут пополнять по p2p-модели, когда собственниками автомобилей для аренды выступают третьи лица.

В 2022 году у «Яндекс.Драйва» заканчиваются лизинговые контракты с собственниками автомобилей. Оператор из-за этого может лишиться до 35% автопарка, хотя сама компания заявила, что прогноз не соответствует действительности. Дефицит автомобилей привел к тому, что производители перестали предоставлять квоты, которыми ранее пользовались каршеринговые сервисы. Лизингодатели на фоне кризиса также повысили ставки до 20% в год.

Фото на обложке: «Делимобиль» / VK

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