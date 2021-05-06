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Инвестиции в себя: Clubhouse заплатит создателям аудиошоу за контент

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальная сеть Clubhouse профинансирует 50 пилотных проектов по созданию аудиошоу на своей площадке. Контракт подразумевает выплату авторам $5 тысяч ежемесячно в течение 3 месяцев, пишет The Verge.

Инвестиции в себя: Clubhouse заплатит создателям аудиошоу за контент

Кандидатов уже отобрали, список доступен по ссылке. В Clubhouse подчеркнули, что шоу начнуть транслироваться 10 мая.

Социальная сеть будет платить создателям этих шоу $5 тысяч ежемесячно в течение 3 месяцев, пишет The Verge. Права на продукт будут принадлежать исключительно его автору, подчеркнули в Clubhouse. Если контент будет популярным, соцсеть рассмотрит возможность продления программы финансирования.

В теории такой проект позволит привлечь пользователей в социальную сеть, которая в последнее время потеряла популярность после бурного роста. В Clubhouse до сих пор можно прийти только по приглашению, а сам сервис доступен только пользователям iOS. Кроме того, о создании функций, аналогичных Clubhouse, объявили все популярные социальные сети.

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Фото на обложке: oksanatukane / Shutterstock.com

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