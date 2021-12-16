Индекс CPO: только 14% директоров по продукту в России являются женщинами

Специалисты Korn Ferry составили индекс CPO, или директора по продукту. Аналитики выяснили, что в России только 14% директоров по продукту – это женщины. Кроме того, половина CPO – это так называемые «внешние назначенцы», которые пришли на эту позицию из другой компании.
Результатами исследования о карьере директора по продукту в России представитель российского офиса международной консалтинговой компании Korn Ferry поделился с RB.
Аналитики выяснили, что в течение 2021 года 30% российских компаний сменили директора по продукту. Всего за текущий год было назначено 11 CPO против 6 назначений в 2020 году, а большинство назначений были внешними, то есть сотрудника на позицию директора по продукту привлекли из другой компании.
«Директорами по продукту в России все еще называют очень разных топ-менеджеров. Кто-то более технологичен, кто-то более ориентирован на бизнес-показатели, кто-то – что ближе к общемировому представлению о главе по продукту – отвечает именно за "счастье потребителя". Последних – меньше всего, буквально единицы», – отметила руководитель технологической практики Korn Ferry в России Ирина Калкина.
До назначения на должность CPO большинство (76%) имели опыт в управлении продуктом, половина – управлении проектами, каждый третий имел опыт работы основателем компании, 14% – генеральным директором.
Что касается гендерного состава, то должность директора по продукту – сугубо мужская. Только 14% CPO в России – это женщины.
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Фото на обложке: NDAB Creativity /
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