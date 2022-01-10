Антивирусы Norton и Avira начали без предупреждения устанавливать на ПК майнер криптовалют

Программа установки антивирусов Norton и Avira начала инсталлировать на компьютеры вместе с самим антивирусом майнер криптовалют. Компания Norton об этом предупреждала, но волну критики вызвал факт, что майнер устанавливается без ведома самих пользователей.
О массовых жалобах на компанию-разработчика антивирусов Norton и Avira пишет The Verge.
Пользователи антивирусов заметили, что с января 2022 года при установке программы на компьютер вместе с ней инсталлируется майнер криптовалюты эфириум – он встроен в антивирусную программу. Чтобы добывать криптовалюту, нужна видеокарта производства Nvidia или AMD с объемом видеопамяти не менее 6 ГБ.
В интерфейсном блоке майнера указано, что данная функция позволяет «превратить время простоя вашего компьютера в деньги».
Установка майнера происходит без ведома пользователей. Многие из них утверждают, что встроенный в антивирус майнер добывает криптовалюту без их согласия. Norton получает 15% от доходов, которые пользователи ее антивирусов получают от майнинга.
Издание уточняет, что установка майнера происходит «по умолчанию», но функция добычи эфириума активируется в ручном режиме с согласия пользователя. Функцию можно удалить, но для этого потребуются знания ПК выше уровня рядового пользователя.
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Фото на обложке: Eric Glenn /
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