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Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми событиями на фоне спецоперации на Украине: банки ввели кешбэк за покупки через СБП, Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, продавец швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул» может покинуть российский рынок.

Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабря

Мир

  • Членам и сотрудникам палаты представителей США запретили использовать TikTok. Управление кибербезопасности расценивает мобильное приложение TikTok как опасное для пользователей из-за ряда угроз безопасности.

Финансы

  • Российские банки ввели кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Размер вознаграждения варьируется от 1% до 10%.
  • Сбербанк в начале декабря приступил к тестированию нового инструмента бесконтактной оплаты — платежного стикера. По задумке стикер можно будет приклеить к смартфону «и расплачиваться привычным касанием». 

Бизнес

  • Microsoft разрешила россиянам скачивать операционные системы Windows после сентябрьского запрета. Страница софта на сайте вновь загружается без VPN.
  • Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям Сбербанка.
  • Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть — половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ.

Транспорт

  • Стоимость билетов по России в 2023 году вырастет минимум на уровень инфляции, сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Фото на обложке: charnsitr / Shutterstock

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