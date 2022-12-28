RB продолжает следить за ключевыми событиями на фоне спецоперации на Украине: банки ввели кешбэк за покупки через СБП, Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, продавец швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул» может покинуть российский рынок.

Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабря