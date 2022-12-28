Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабря

Карина Пардаева
RB продолжает следить за ключевыми событиями на фоне спецоперации на Украине: банки ввели кешбэк за покупки через СБП, Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, продавец швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул» может покинуть российский рынок.
Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows, кешбэк за покупки через СБП: главное 28 декабряКарина Пардаева
Мир
- Членам и сотрудникам палаты представителей США запретили использовать TikTok. Управление кибербезопасности расценивает мобильное приложение TikTok как опасное для пользователей из-за ряда угроз безопасности.
Финансы
- Российские банки ввели кешбэк за покупки по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП). Размер вознаграждения варьируется от 1% до 10%.
- Сбербанк в начале декабря приступил к тестированию нового инструмента бесконтактной оплаты — платежного стикера. По задумке стикер можно будет приклеить к смартфону «и расплачиваться привычным касанием».
Бизнес
- Microsoft разрешила россиянам скачивать операционные системы Windows после сентябрьского запрета. Страница софта на сайте вновь загружается без VPN.
- Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям Сбербанка.
- Автомобили с пробегом в РФ за 2022 год выросли в цене более чем на треть — половина этого удорожания пришлась на весну, когда приостановились поставки и выпуск новых машин в РФ.
Транспорт
- Стоимость билетов по России в 2023 году вырастет минимум на уровень инфляции, сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Фото на обложке: charnsitr /
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