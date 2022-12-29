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Российская криптобиржа, отечественный аналог Microsoft Outlook: главное 29 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Рост продаж БАДов в аптеках, российская часть студии Bazelevs сосредоточится на производстве игрового событийного кино, разработчики создадут аналог Microsoft Outlook и другие события 29 декабря.

Российская криптобиржа, отечественный аналог Microsoft Outlook: главное 29 декабря

Россия

  • Минцифры прорабатывает вопрос о включении дополнительных ИТ-специальностей в список на отсрочку от призыва на срочную военную службу, рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

Финансы

  • Госдума в начале 2023 года рассмотрит возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может появиться российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру. 

Бизнес

  • Продажи биологически активных добавок в аптеках, которые после провала в апреле—июле стали расти в конце лета, вновь сократились в ноябре. За месяц было продано 23,2 млн упаковок, что почти на 17% меньше год к году.
  • В России продлили социальный статус для небольших книжных магазинов, продающих детскую и учебную литературу. 
  • Российская часть студии Bazelevs сосредоточится на производстве игрового событийного кино после продажи компании в России Тимуром Бекмамбетовым ее топ-менеджменту.

Технологии

  • Минцифры вместе с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. Российские компании смогут оплачивать ПО через спецсчета до востребования правообладателя
  • Разработчик софта «МойОфис» к концу 2023 года намерен разработать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Система станет аналогом Microsoft Outlook.

Фото на обложке: Unsplash

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