Российская криптобиржа, отечественный аналог Microsoft Outlook: главное 29 декабря

Рост продаж БАДов в аптеках, российская часть студии Bazelevs сосредоточится на производстве игрового событийного кино, разработчики создадут аналог Microsoft Outlook и другие события 29 декабря.
Россия
- Минцифры прорабатывает вопрос о включении дополнительных ИТ-специальностей в список на отсрочку от призыва на срочную военную службу, рассказал глава ведомства Максут Шадаев.
Финансы
- Госдума в начале 2023 года рассмотрит возможность принять законопроект о трансграничных платежах в криптовалютах. Весной-летом может появиться российская криптобиржа, чтобы оборот цифровых валют проходил через российскую инфраструктуру.
Бизнес
- Продажи биологически активных добавок в аптеках, которые после провала в апреле—июле стали расти в конце лета, вновь сократились в ноябре. За месяц было продано 23,2 млн упаковок, что почти на 17% меньше год к году.
- В России продлили социальный статус для небольших книжных магазинов, продающих детскую и учебную литературу.
- Российская часть студии Bazelevs сосредоточится на производстве игрового событийного кино после продажи компании в России Тимуром Бекмамбетовым ее топ-менеджменту.
Технологии
- Минцифры вместе с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. Российские компании смогут оплачивать ПО через спецсчета до востребования правообладателя
- Разработчик софта «МойОфис» к концу 2023 года намерен разработать корпоративную почтовую систему на платформе «Почта 2.0». Система станет аналогом Microsoft Outlook.
Фото на обложке: Unsplash
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