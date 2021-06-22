Региональные медиа смогут оставлять верифицированные отзывы о ресторанах в Delivery Club

Локальные медиа в регионах смогут оставлять верифицированные отзывы о ресторанах в Delivery Club. Первым партнером программы стало издание из Казани. Вход в программу свободный – нужно только оставить заявку, отметили в Delivery Club.

Чтобы посмотреть отзыв, следует в приложении нажать на карточку ресторана. В верхней части меню появится окно «Издание рекомендует» с отзывом на выбранное заведение общепита, пояснили в Delivery Club. Редакция будет рассказывать об основных блюдах, особенностях их приготовления и желательном порядке употребления.

«С каждым днем количество подключенных к нашему приложению ресторанов растет, поэтому нам важно создать все условия для того, чтобы пользователям было максимально легко и удобно выбирать подходящее для них заведение», – отметили в пресс-службе Delivery Club.

Стать участником программы может региональное издание. Заявку на вступление можно отправить на электронную почту [email protected].

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Фото: Delivery Club