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«Детский мир» выкупит свои акции на сумму до 3,5 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ритейлер «Детский мир» запустил программу выкупа собственных акций (buyback) на Московской бирже на сумму до 3,5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании.

«Детский мир» выкупит свои акции на сумму до 3,5 млрд рублей

Акции выкупит ООО «ДМ Капитал» — «дочка» «Детского мира» — до 9 августа 2022 года. Компания намерена в дальнейшем погасить акции и не использовать их для голосования.

Программа была одобрена советом директоров ритейлера 7 февраля.

На новостях о запуске программы buyback ценные бумаги ритейлера выросли в моменте на 4%, до отметки в 102 рубля за акцию. 

Ранее о запуске программы buyback объявил Fix Price. Ритейлер выкупит глобальные депозитарные расписки на общую сумму до 4 млрд рублей. Компания заявила, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса.

Также возможность выкупа акций не исключал гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг. В интервью «Интерфаксу» он также объяснял, что текущие котировки акций компании не отражают фундаментальную стоимость ее бизнеса.

Группа компаний «Детский мир» работает в России, Казахстане и Белоруссии и объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru и сеть товаров для животных «Зоозавр». Всего на 31 декабря 2021 года у группы 1 119 магазинов.

Акционерами «Детского мира» выступают Storale Limited с долей 20,1%, «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) — 15%, акции в свободном обращении — 64,9%, включая квазиказначейские акции и акции, которые принадлежат менеджменту и директорам (0,3%).

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Фото: «Детский мир»

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