Доступная альтернатива iPhone 17 Air: Huawei выпустила ультратонкий смартфон Mate 70 Air — он дешевле почти вдвое
Ответ iPhone Air: Huawei представила смартфон Mate 70 Air
Huawei представила ультратонкий смартфон Mate 70 Air, который стал прямым ответом компании на новый iPhone Air, сообщает Bloomberg. Толщина устройства составляет 6,6 мм, а цена — $590 (около 47 тыс. ₽), что почти вдвое дешевле iPhone Air, продающегося по цене $999 (около 81 тыс. ₽). Выход модели подчёркивает стремление Huawei укрепить позиции в премиум-сегменте и напрямую конкурировать с Apple на внутреннем китайском рынке.
Huawei открыто бросила вызов Apple
Huawei представила устройство, которое внешне и концептуально перекликается с iPhone 17 Air. Главное отличие — цена и баланс между дизайном и автономностью.
- Mate 70 Air получил корпус толщиной 6,6 мм, 7-дюймовый экран и батарею ёмкостью 6500 мАч.
- У iPhone Air толщина составляет всего 5,6 мм, экран — 6,5-дюймовый Super Retina XDR с ProMotion 120 Гц, корпус выполнен из 80% переработанного титана, а ёмкость аккумулятора Apple не раскрывает.
Однако, несмотря на рекордную тонкость и продвинутую технологическую начинку, пользователи за пределами Китая не проявили интереса к iPhone 17 Air.
iPhone Air не оправдал ожиданий
По данным Nikkei Asia, Apple почти полностью остановила производство iPhone Air — объёмы сокращены на 90% с ноября 2025 года. Модель, которая должна была занять 10–15% всех продаж серии iPhone 17, показала слабые результаты в Европе и Северной Америке.
Внутри компании Air называют экспериментальным продуктом — промежуточным звеном перед первым складным iPhone, запланированным к выпуску в 2026 году.
Huawei делает ставку на дизайн и автономность
Huawei, напротив, использует момент для укрепления позиций в премиум-сегменте. Mate 70 Air работает на собственной операционной системе Huawei, оснащён стереодинамиками и увеличенной батареей, рассчитанной на длительное использование без подзарядки. Смартфон доступен для предзаказа в Китае, а поставки начнутся 11 ноября.
Контекст
Китайские производители активизировали борьбу с Apple. В частности, Xiaomi Corp. переименовала свою новую линейку в Xiaomi 17 и 17 Pro, чтобы напрямую конкурировать с iPhone.
Huawei остаётся одним из главных конкурентов Apple в Китае, а её новый Mate 70 Air укрепляет эту позицию. Выход модели совпал с периодом, когда iPhone Air теряет интерес покупателей. На этом фоне Huawei получает шанс расширить присутствие в премиум-сегменте, предлагая более доступный, технологичный и автономный аналог iPhone Air.
Фото: официальный сайт Huawei
