Акции Яндекса — для сотрудников: разместили 0,17% капитала

Яндекс разместил 678,5 тыс. акций по номинальной стоимости 0,4 рубля за штуку. Это составило 0,17% уставного капитала компании. Акции ушли по закрытой подписке в пользу дочернего общества, которое отвечает за реализацию мотивационных программ для сотрудников. На фоне новости котировки компании не снизились, а напротив — показали рост до 4355 руб. за акцию.

Масштаб и структура программы

Совет директоров Яндекса ещё летом 2025 года одобрил размещение до 3,7 млн акций, что эквивалентно 0,94% капитала. При этом было установлено ограничение: ежегодный объём размещений не должен превышать 2% от базового числа акций. Такой уровень считается стандартом для международной IT-индустрии, где ежегодное «размытие» капитала на 1–3% в пользу сотрудников воспринимается как норма.

По словам Никиты Бредихина, ведущего инвестиционного аналитика Go Invest, подобные схемы характерны как для российских, так и для зарубежных компаний.

«Выпуск новых акций действительно воспринимается, как размывание долей текущих акционеров, однако это повышает заинтересованность ключевых сотрудников в реализации текущих проектов компании», — отмечает Никита Бредихин из Go Invest.

Он уточняет, что негативный эффект для котировок минимизируется, если акции становятся доступными сотрудникам не сразу, а поэтапно, с временными ограничениями на продажу.

По словам Андрея Петрова, директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций», допэмиссия акций для сотрудников действительно является устоявшейся практикой в мировом IT-секторе.

«Во всем мире крупные IT-компании стимулируют ключевых сотрудников долевым участием в бизнесе, предлагая акции или опционы как часть компенсационного пакета. Такая же тенденция постепенно утвердилась и в России: все крупные игроки российского IT — Яндекс, Mail.ru Group (ныне VK), Ozon и др. — уже давно предлагают своим опытным инженерам участие в капитале через опционы, акции или их производные», — подчеркнул Андрей Петров из «БКС Мир инвестиций».

Выпустили меньше — но так и задумано

Хотя совет директоров Яндекса одобрил выпуск до 3,7 млн акций (0,94% капитала), в августе фактически было размещено лишь 678 тыс. бумаг, или 18% от лимита. Эксперты объясняют эту пропорцию сочетанием трёх факторов: поэтапный характер программы, конвертация старых опционов и контроль давления на котировки.

Поэтапная структура. По словам Никиты Бредихина, ведущего аналитика Go Invest, процесс изначально был разделён на этапы.

«Скорее всего, процесс изначально был разделён на этапы, поэтому в рамках первого этапа пока размещают 18%», — уточняет Никита Бредихин из Go Invest.

Конвертация «мертвых» опционов. Андрей Петров, директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций», отмечает, что цель программы заключалась не столько в «раздаче» новых акций, сколько в обмене старых опционных прав на бумаги МКПАО Яндекс.

«После реструктуризации Yandex N.V. и прекращения торгов ее акциями у сотрудников остались так называемые “мертвые активы” — неликвидные опционные соглашения на прежние акции. Программа допэмиссии призвана конвертировать эти старые опционные права в реальные акции новой структуры, вернув смысл долгосрочной мотивации», — поясняет Андрей Петров из «БКС Мир инвестиций».

Снижение давления на рынок. Никита Зевакин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», обращает внимание, что постепенный выпуск акций помогает нивелировать возможное давление на котировки.

«Вероятно, у разных сотрудников — разные временные сроки получения акций по программе мотивации. Так Яндекс хочет “размыть по времени” эффект выпуска новых бумаг, чтобы нивелировать эффект давления на котировки», — говорит Никита Зевакин, управляющий УК «Альфа-Капитал».

Образовательный эффект. Дмитрий Калаев, партнёр фонда ФРИИ, директор «Акселератора ФРИИ», добавляет, что подобные действия помогают не только технически, но и культурно.

«В России проводить допэмиссию для мотивационных программ и делиться акциями с коллективом — редкая практика. Некоторым сотрудникам до сих пор приходится объяснять, что такое опционы и что делать с акциями компании. Можно сказать спасибо Яндексу, он таким образом через своих сотрудников образовывает весь рынок», — резюмирует Дмитрий Калаев из ФРИИ.

Реакция рынка — спокойная

На рынке размещение прошло спокойно. В июле аналитики Market Power указывали, что программа идёт в полном соответствии с планами компании, и инвесторы не должны опасаться резкого «размывания». Дмитрий Калаев добавляет: в случае Яндекса объёмы настолько малы, что серьёзного влияния на рынок не ожидается.

«Эта допэмиссия едва ли повлияет на рынок. Обычно инвесторы напрягаются при любых действиях эмитентов с акциями. Но в этом случае речь идёт о незначительных объёмах, что едва ли отразится на биржевой цене», — резюмирует Дмитрий Калаев, директор «Акселератора ФРИИ».





«Золотые наручники» для сотрудников

Сотрудники получают акции постепенно, по схеме вестинга, которая может растягиваться на 3–4 года. Чем дольше специалист остаётся в компании, тем больше доля, которую он получает. Однако инструмент для мотивации может и негативно повлиять на работников команды.

«Сотрудник начинает думать как собственник — не только о том, как решить задачу сегодня, но и как это повлияет на стоимость бизнеса через несколько лет. А так как на цену компании ещё влияют разные глобальные факторы, то падение стоимости или блокировка активов может демотивировать сотрудников», – подчёркивает Дмитрий Калаев.

По его словам, в России подобные программы всё ещё относительно редки. Яндекс стал одним из первых игроков, кто системно внедрил опционы в компенсационные пакеты и фактически формирует культуру акционирования на рынке труда.

Баланс интересов сохранён

С точки зрения инвесторов, дополнительная эмиссия акций в пользу сотрудников — это небольшой риск «размывания». Но в объёме менее 1% капитала такие действия не оказывают значимого влияния на котировки. Для сотрудников же это реальная возможность стать совладельцами и долгосрочно закрепиться в компании.

Яндекс демонстрирует пример сбалансированного подхода: инвесторы остаются в безопасности, сотрудники получают дополнительный стимул, а сама компания укрепляет конкурентоспособность на рынке за счёт удержания кадров.



Фото: Osarugue Igbinoba / Unsplash