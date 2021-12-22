Оружейный концерн «Алмаз-Антей» раскрыл характеристики электромобиля собственного производства

Один из крупнейших в России производителей и разработчиков вооружения «Алмаз-Антей» раскрыл подробные характеристики электромобиля собственного производства. Машина сможет разгоняться до 60 км/ч за 2,7 секунд и развивать максимальную скорость до 197 км/ч.

Подробными характеристиками разрабатываемого электромобиля, а также его фотографиями, концерн «Алмаз-Антей» поделился с РБК.

Электромобиль под рабочим названием E-NEVA будет 4,5 м в длину, способен разгоняться до 197 км/ч и проехать 463 км на одном заряде аккумулятора.

В салоне будет установлена мультимедийная система с цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном.

E-NEVA будет выпускаться в том числе в гибридном варианте с двигателем на природном газе или водороде.

Концерн «Алмаз-Антей» является российским разработчиком систем ПВО. Компания на 100% принадлежит государству.

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Фото АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»