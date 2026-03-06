ФАС и Минтранс обсуждают ограничение роста цен такси в непогоду — сейчас разница в стоимости может быть трёхкратной

ФАС и Минтранс обсуждают возможность ограничить повышающие коэффициенты в тарифах такси, узнали «Известия». По данным антимонопольной службы, в некоторых регионах такие коэффициенты из-за непогоды могут увеличивать стоимость поездки более чем втрое. Вопрос о возможном регулировании уже направлен на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.

В Госдуме предложили установить предел роста тарифов в непогоду

Вопрос о возможном ограничении коэффициентов возник после обращения депутата Госдумы Ярослава Нилова. Он предложил установить предел роста стоимости поездок в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций.

Минтранс направил запрос в ФАС, чтобы оценить ситуацию на рынке. В антимонопольной службе отметили, что тарифы агрегаторов формируются с использованием повышающего коэффициента, который умножается на базовую стоимость поездки.

По данным ФАС, в отдельных регионах коэффициент может достигать тройного значения и выше. В ведомстве подчеркнули, что такие коэффициенты помогают балансировать спрос и предложение, однако они могут значительно увеличивать итоговую стоимость поездок.

«Цена поездки не должна приближаться к стоимости авиабилета»

Минтранс сообщил, что готов участвовать в обсуждении возможных изменений законодательства. Этот вопрос планируют рассмотреть на площадке комитета Госдумы по транспорту.

По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, которые приводят «Известия», документы передадут в профильный комитет для анализа и разработки возможных механизмов защиты прав граждан. Он отметил, что резкий рост стоимости поездок вызывает недовольство пассажиров. Депутат подчеркнул, что «цена поездки не должна приближаться к стоимости авиабилета».

Перевозчики объясняют рост тарифов погодой и затратами

Представители бизнеса считают, что рост тарифов связан с объективными факторами. В сервисе такси «Максим» сообщили «Известиям», что стоимость поездки меняется для баланса спроса и предложения.

В компании пояснили, что зимой из-за снегопадов, гололеда и плохого состояния дорог поездки занимают больше времени. Водитель тратит больше топлива и может выполнить меньше заказов за тот же период.

В сервисе подчеркнули, что изменение цены позволяет компенсировать дополнительные расходы и снижение производительности.

Бизнес выступает против ограничения тарифов

В сервисе «Максим» также заявили «Известиям», что не поддерживают административное регулирование тарифов. По мнению компании, фиксация коэффициентов может привести к снижению количества доступных автомобилей.

Если поездки перестанут компенсировать водителям дополнительные расходы и риски, часть водителей может отказаться от заказов. В результате время ожидания такси увеличится, а часть пассажиров может остаться без услуги.