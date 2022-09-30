ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Маркетплейсы и ритейлеры попали под пристальное внимание ФАС после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение, спрос на которое в последнюю неделю значительно вырос. Если окажется, что цены были завышены искусственно, то продавцов накажут.

Антимонопольная служба запросила у «Яндекс.Маркета», Ozon и Wildberries сведения о ценах и динамике продаж армейского снаряжения в августе-сентября 2022 года. Ранее запрос об этом же служба подала в сети «Военторг», «Спортмастер», HAKKI.

Если ФАС выявит признаки «недобросовестного поведения» и факт установки необоснованных цен, то примет в отношении продавцов меры антимонопольного регулирования, сообщили в службе.

В Ozon пояснили, что продавцы на маркетплейсе, которых более 150 тысяч, самостоятельно устанавливают цены на свою продукцию, но маркетплейс проанализирует цены на экипировку после того, как получил обращение от ФАС.

Региональным управлениям ФАС поручено внимательнее контролировать цены на спецодежду, экипировку и снаряжение.

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