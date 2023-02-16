RB.RU продолжает следить за ключевыми событиями на фоне спецоперации: РКН потребовал дополнительное финансирование, WIldberries будет ставить оценки покупателям, растет выпуск брюта, на три завода IKEA в РФ нашлись покупатели и другие новости 16 февраля.

РКН потребовал допфинансирование, Wildberries будет ставить оценки покупателям: главное 16 февраля