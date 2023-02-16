РКН потребовал допфинансирование, Wildberries будет ставить оценки покупателям: главное 16 февраля

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за ключевыми событиями на фоне спецоперации: РКН потребовал дополнительное финансирование, WIldberries будет ставить оценки покупателям, растет выпуск брюта, на три завода IKEA в РФ нашлись покупатели и другие новости 16 февраля.
РКН потребовал допфинансирование, Wildberries будет ставить оценки покупателям: главное 16 февраляКарина Пардаева
Россия
- Роскомнадзор потребовал дополнительное финансирование, сообщили «Ведомости». При этом про какой объем средств идет речь пока неясно. Средства нужны на увеличение штата и доработку систем.
Финансы
- Банки нарастили портфель депозитов почти на 40%, пишут «Известия». Причина — в рекордно высоких ставках, доходивших до 23%, а также в переходе граждан в режим сбережения на фоне повышенной неопределенности.
- Потери десяти крупнейших банков России за 2022 год составили 197 млрд рублей — лидеры банковского рынка оказались основными генераторами убытков, пишет РБК.
Бизнес
- Wildberries начал тестировать новую функцию выставления оценок покупателям. В перспективе покупатели с высокой оценкой будут получать бонусы и дополнительные сервисы.
- В 2022 году на российском рынке на 40% вырос выпуск брюта. Это повлияло на сокращение доли полусладких игристых вин. Дополнительный спрос на местный брют может обеспечить рост цен на иностранные вина.
- Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех из четырех заводов IKEA в России. Владельцами предприятий стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».
- Продавцы и международные производители договорились, что сети будут снимать с полки товары, если их дизайн схож до степени смешения с известными брендами, сообщили IZ. Речь идет только о тех иностранных именах, которые остались в России.
Фото на обложке: Sichon /
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