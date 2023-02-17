С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами, россияне смогут переводить средства через СБП за рубеж, PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России и другие новости 17 февраля.

Переводы через СБП за рубеж, бесплатные платные дороги для электрокаров: главное 17 февраля