Переводы через СБП за рубеж, бесплатные платные дороги для электрокаров: главное 17 февраля

Карина Пардаева
С 1 марта владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами, россияне смогут переводить средства через СБП за рубеж, PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России и другие новости 17 февраля.
Переводы через СБП за рубеж, бесплатные платные дороги для электрокаров: главное 17 февраляКарина Пардаева
Мир
- Правительство Португалии больше не будет выдавать «золотые визы», передает газета Publico. Визы выдавались в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны, они позволяли со временем получить португальское гражданство и паспорт.
Финансы
- Правительство России не отказывается от идеи добровольных взносов в бюджет со стороны бизнеса, однако намерено реализовать сборы через дополнительное налогообложение части прироста финансового результата, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
- Россиянам стали доступны денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) в страны ближнего зарубежья. Например, клиенты «Тинькофф» смогут уже отправить средства в банки Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
Бизнес
- Тайваньская MSI опередила Huawei и Lenovo по объему поставок ноутбуков в Россию. Объемы сократились на 30%, пишет «Коммерсантъ».
- Шведская Ingka Group, которой принадлежат сеть IKEA и торговые центры (ТЦ) «Мега», ищет покупателей на свою недвижимость в России, сообщает РБК.
- Крупный игрок рынка доставки PickPoint, столкнувшись с финансовыми сложностями из-за иностранного акционера, перестал принимать заявки на отправку посылок из большинства городов России, пишет «Ъ».
- К 2025 году объем рынка кикшеринга вырастет втрое к результатам 2022 года и достигнет 39,5 млрд рублей. Клиентская база увеличится до 32,5 млн пользователей, которые совершат 337 млн поездок.
Транспорт
- С 1 марта, узнал «Ъ», владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами. Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам.
Фото на обложке: alice-photo /
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