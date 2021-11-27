Десять богатейших людей мира обеднели за сутки на $37 млрд

Совокупный капитал представителей десяти первых строчек рейтинга богатейших людей мира Forbes за пятницу уменьшился более чем на $37 млрд.
Согласно рейтингу Forbes Real-Time, к моменту закрытия торгов в пятницу десять богатейших миллиардеров мира потеряли в сумме $37,1 млрд. Это связано с падением фондовой биржи в пятницу на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса.
Фондовому рынку США уже предрекли падение на 25% в первой половине следующего года.
Так, например, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял почти $8 млрд — с $290,3 до $282,4 млрд. Состояние владельца Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $3,8 млрд — с $205,4 до $201,6 млрд.
Сильнее всех пострадал капитал владельца модных брендов Louis Vuitton и Dior Бернара Арно — на $9 млрд за сутки (с $198,4 до $189,4 млрд).
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг потерял $2,8 млрд, сооснователь Google Ларри Пейдж — $3,1 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс $2,1 млрд за один день.
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