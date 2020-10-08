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Форум подростков Level Up пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 октября в Москве состоится Level Up Forum — мероприятие для подростков и их родителей, посвященное развитию карьеры и предпринимательству. Онлайн-трансляция пройдет с 19 по 26 октября.

Форум подростков Level Up пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн

Среди тем форума — запуск успешного стартапа, удовольствие от работы, ошибки предпринимателей, высшее образование в США, профессии будущего и т.д.

Перед участниками выступят предприниматели и молодые профессионалы:

  • Иван Сурвилло, свободный журналист и интервьюер;
  • Борис Дьяконов, сооснователь и руководитель банка «Точка»;
  • Александр Патлух, сооснователь образовательного проекта «Кружок», разработчик образовательных программ в онлайн-сервисе «Яндекс.Практикум»;
  • Александр Мисуркин, российский космонавт, побывал на МКС и четыре раза выходил в открытый космос;
  • Артем Шаронов, основатель центра молекулярной медицины «ГенОм»
  • Алена Аракчеева, самый молодой кондитер IV разряда, блогер, победитель премии «Лучший блогер 2018» от Mail.ru и Rusbase Young Awards;
  • Денис Шилов, молодой предприниматель, основатель стартапа Reface, который помогает управлять гаджетами с помощью мимики лица, и другие.

Кроме того, психолог Никита Карпов проведет курс для родителей, в рамках которого расскажет, как наладить отношения с подростками, не допустить ошибок в выстраивании требований и помочь ребенку учиться.

Офлайн-мероприятие пройдет на площадке Paveletsky Space по адресу Павелецкая набережная, 2с18. Купить билет или доступ к онлайн-трансляции, а также узнать подробности можно на сайте форума. Для читателей Rusbase действует скидка в 10% по промокоду RUSBASE10.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock

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