17 октября в Москве состоится Level Up Forum — мероприятие для подростков и их родителей, посвященное развитию карьеры и предпринимательству. Онлайн-трансляция пройдет с 19 по 26 октября.

Форум подростков Level Up пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн