«Газпром-медиа» стала еще одним претендентом на покупку «Мегафона». Медиахолдинг может использовать оператора как инструмент для доставки контента, полагают эксперты. Ранее в приобретении «Мегафона» заинтересовался «Ростелеком».
Обновлено в 20:05 МСК. Пресс-служба «Газпром Медиа Холдинг» опровергла информацию, что намерена приобрести «Мегафон», сообщил РБК.
Источник РБК назвал «Газпром» еще одним претендентом на покупку «Мегафона».
Активы оператора могли бы стать для «Газпром-медиа» инструментом доставки контента и его продвижения среди клиентов. Медиахолдинг «Газпром-медиа» управляет телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ» и другими СМИ.
Ранее стало известно, что в покупке «Мегафона» также заинтересован «Ростелеком». В активе последнего уже есть мобильный оператор Tele2, но компании не хватает радиочастот, поэтому и возник интерес к покупке «Мегафона».
«Мегафон» принадлежит структурам USM Алишера Усманова — 50% находятся у ООО «АФ Телеком Холдинг», еще 50% – у ООО «ЮэСэМ Телеком».
Фото на обложке: Deman /
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