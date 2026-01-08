Главные навыки работников в эпоху ИИ — амбиции и креатив

Глава мировой консалтинговой компании McKinsey Роберт Стернфелс отчитался об итогах работы с ИИ в 2025 году. По его словам, активное внедрение нейросетей существенно меняет бизнес-процессы, но ключевые управленческие и креативные функции по-прежнему остаются за человеком. На фоне этого McKinsey пересматривает требования к молодым специалистам, сообщает Business Insider.

ИИ-агенты берут на себя рутину и аналитику

Управляющий партнёр McKinsey Роберт Стернфелс сообщил, что за последний год использование ИИ позволило компании сэкономить около 1,5 млн рабочих часов. Речь идёт прежде всего о задачах, связанных с поиском информации, её обработкой и синтезом — именно в этих областях ИИ показывает наибольшую эффективность.

Сегодня компания работает с 25 тысячами ИИ-агентов: за последние полгода они создали порядка 2,5 млн графиков, диаграмм и других визуализаций для клиентских проектов. Эти инструменты ускорили подготовку материалов и снизили нагрузку на сотрудников компании.

Три навыка, которые ИИ не сможет перенять у человека

Умение стремиться к чему-то

Первым ключевым навыком Стернфелс назвал способность к постановке целей и формированию собственных амбиций. По его словам, ИИ может оптимизировать путь к цели, но не способен выбрать саму цель. Сюда же он отнёс умение вовлекать других в достижение поставленных целей.

«Чего модели не умеют? Стремиться и задавать правильную цель. Вы летите на низкую околоземную орбиту, на Луну или на Марс? Такие цели присущи только человека», — подчеркнул глава McKinsey Роберт Стернфелс.

Умение судить о чём-то

Вторым навыком Стернфелс назвал способность к суждению. Он подчеркнул, что ИИ не различает «правильное» и «неправильное» в контексте ценностей, корпоративной культуры или общественных норм.

По его словам, ИИ-модели работают внутри заданных параметров, но именно человек определяет, какие рамки допустимы — с учётом этики, ответственности перед клиентами и влияния решений на общество. Формирование таких рамок остаётся задачей управленцев и лидеров.

Умение творить

Третьим навыком Роберт Стернфелс назвал «настоящую» креативность и способность творить. Он отметил, что современные ИИ-модели по своей природе являются вероятностными и предлагают наиболее логичное продолжение уже существующих паттернов.

Люди же, по его словам, сохраняют преимущество в способности к «ортогональному мышлению» — созданию принципиально новых идей и подходов, которые не вытекают напрямую из предыдущего опыта автора, а также не связаны с его основной деятельностью.

Диплом из престижного вуза — не показатель для работодателя

По мнению Роберта Стернфелса, распространение ИИ кардинально меняет то, как компании оценивают кандидатов. Формальные критерии, в том числе диплом из «престижного» учебного заведения, постепенно теряют значение.

В качестве примера он привёл технических специалистов: вместо выпускного диплома работодатели всё чаще смотрят на реальные проекты и портфолио, например репозитории на GitHub. Такой подход, по его словам, может расширить доступ к рынку труда и открыть новые карьерные траектории для кандидатов с разным бэкграундом.