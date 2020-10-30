Треть россиян начали закупаться впрок на случай нового режима самоизоляции

Треть россиян (33%) готовятся к введению новых ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

Больше 20% опрошенных уже закупают товары первой необходимости впрок на случай введения режима самоизоляции, причем преимущественно женщины. Еще 12% признались, что закупаются также и другими товарами разных категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

По данным «Юлы», во время ограничительных мер из-за коронавируса осенью 2020 года больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе, а каждая восьмая женщина стала тратить на онлайн-шоппинг больше денег, чем обычно.

Однако многие россияне (около 40%) все же признались, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое.

Для 67% участников опроса важно, чтобы нужный товар или продавец находились недалеко – в пределах их района. По данным «Юлы», чаще всего ищут в радиусе 1 км бытовую технику, детские товары, товары для дома и дачи, а также из раздела «красота и здоровье». Если нужный товар окажется не близко, то каждый шестой опрошенный готов отказаться от покупки.

Исследование проведено методом количественного онлайн-опроса среди 1611 пользователей рунета старше 18 лет.

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